

هادي العنزي



باشر منتخبا كرة السلة للناشئين والشباب المرحلة الأولى من تدريباتهما تحضيرا للمشاركة في بطولة الخليج للناشئين (تحت 15 سنة) التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 حتى 19 أغسطس المقبل، وبطولة الخليج للشباب (تحت 18 سنة) التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 29 يوليو حتى 3 أغسطس المقبل.



وقد شهدت تدريبات المنتخبين حضور جميع اللاعبين باستثناء من يخوضون اختبارات الثانوية العامة والمدارس الأجنبية. ويشرف على تدريبات «أزرق الناشئين» المدرب د. طلال القلاف، ويساعده يحيى البحر، فيما يتولى قيادة «أزرق الشباب» المدرب البحريني سلمان رمضان، ويساعده خالد القلاف، واختارت الأجهزة الفنية 20 لاعبا لكل فريق كقائمة أولية، على أن يتم تقليص العدد إلى 16لاعبا لكلا المنتخبين بعد عيد الأضحى المبارك.



ويتوقع أن يخوض المنتخبان معسكرا تدريبيا في تركيا لمدة أسبوعين في الفترة المقبلة، على أن يكون المرحلة النهائية للإعداد، ويخوض خلاله المنتخبان عددا من المباريات الودية، وصولا إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، كما سيختار الجهازان الفنيان التشكيلة النهائية قبل العودة إلى الكويت.