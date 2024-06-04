تلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن.



ووفق بيان للديوان الأميري القطري، تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجهود البلدين نحو التوصل الى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.



كما بحث الجانبان العلاقات الإستراتيجية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي أكد في اتصاله أن واشنطن، إلى جانب مصر وقطر، ستعمل على ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.



وأضاف البيت الابيض أن بايدن أكد أيضا استعداد إسرائيل للمضي قدما في الشروط التي عرضت على «حماس».



وحث بايدن أمير قطر على استخدام كل الوسائل الملائمة لضمان موافقة حركة حماس على الاتفاق.