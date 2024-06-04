

قام محافظ حولي علي الأصفر بزيارة إلى مبنى وحدة رعاية المسنين في محافظة حولي برفقة الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية د.جاسم الكندري ومدير رعاية المسنين حمد الخالدي، حيث تم إنشاء مشروع مبنى وحدة رعاية المسنين في منطقة حولي وهو يعد من المشاريع التنموية المدرجة في خطة عمل الحكومة (رؤية الكويت 2035) ومخصص لوحدة الخدمة المتنقلة.



وأشاد المحافظ بجهود موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية المبذولة في تنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية التي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لكبار السن وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية، الاجتماعية، النفسية، التأهيلية، الثقافية والترفيهية بشكل يليق بهم وفي أماكن يسهل عليهم ارتيادها.



وأشار د.جاسم الكندري إلى أن هناك خدمات لكبار السن يمكن الاستفادة منها، مثل استخراج بطاقة أولية لكبار السن وإصدار لوحة مرورية لمواقف كبار السن، وأيضا المركز يوفر خدمات متنقلة منزلية ومستلزمات للمسن ويمكن الاستفادة من الخدمات عن طريق فتح ملف للمسن في المركز. وأشار إلى أن أعداد المسجلين بالمركز وصلت إلى 880 مسنا.



وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بإنشاء مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تحسين مستوى خدمات رعاية المسنين، وإلى د.جاسم الكندري وحمد الخالدي والعاملين في المبنى على اهتمامهم وتوفير سبل الراحة و الرعاية للمسنين.