دارين العلي



هنأ مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان عموم الشعب الكويتي بتزكية سمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، مشددا على انه شخصية قيادية وصاحب خبرة واسعة في شتى مجالات العمل السياسي والديبلوماسي.



وبارك العوفان لسموه الثقة التي منحه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن ايمانه بأنه سيكون خير سند لسمو الأمير في قيادة مسيرة التنمية والتطوير في البلاد.



ولفت العوفان إلى ان سموه لديه خبرات واسعة تكونت على مر السنين من خلال تقلده للعديد من المناصب السياسية والقيادية في البلاد، كما أن خبراته في المجال الديبلوماسي سيكون لها بصمتها على الصعيد الخارجي.



وأمل العوفان ان يعين الله سموه ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه خير البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين ويحفظ الكويت من كل سوء.