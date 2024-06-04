تشكيل لجنة تحقيق في شبهة الاستيلاء على أدوية من أحد مراكز الرعاية الأولية



عبدالكريم العبدالله



في إطار حرص الوزارة على ضبط مواعيد العمل الرسمية، أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي بتطبيق نظام البصمة على كل العاملين بديوان عام الوزارة، والإدارات المركزية، سواء من مزاولي المهنة أو من شاغلي مجموعة الوظائف العامة، لإثبات الحضور والانصراف أثناء الدوام الرسمي.



وقضى القرار بأن تتولى كل القطاعات المعنية بمراقبة الدوام في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية، بإجراء اللازم نحو أخذ بصمة الموظفين الذين لم يتم أخذ بصمتهم سابقا، اعتبارا من الثالث من الشهر الجاري حتى تاريخ 4 يوليو المقبل، على أن يستثنى من أحكام المادة الأولى الفئات المقرر إعفاؤها من البصمة، وفقا للمادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017.



وفي ذات السياق، أصدر وزير الصحة قرارا آخر يقضي بتطبيق نظام البصمة على كل العاملين بالوزارة المكلفين بالعمل الاضافي، سواء من مزاولي المهنة أو من شاغلي مجموعة الوظائف العامة، على أن تتولى كل الأقسام المعنية بمراقبة الدوام بمختلف جهات العمل بالوزارة، بإجراء اللازم نحو بصمة الموظفين الذين لم يتم أخذ بصمتهم سابقا، اعتبارا من الثالث من الشهر الجاري وحتى تاريخ 4 من يوليو المقبل، على أن يستثنى من أحكام المادة الأولى الفئات المقرر إعفاؤها من البصمة، وفقا للمادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017، هذا وقد تقرر العمل بالقرارين السابقين اعتبارا من 7 يوليو المقبل.



من جهة أخرى، وفي إطار ما أقرته وزارة الصحة من إجراءات لحوكمة الرقابة الرقمية على صرف الأدوية، أصدر وكيل وزارة الصحة قرارا إداريا بتشكيل لجنة تحقيق في شبهة الاستيلاء على أدوية، من أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية.



كما أصدر الوكيل قرارا آخر بإيقاف رئيس الصيدلية عن العمل لمصلحة التحقيق، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.



وقد بادرت الوزارة إلى اتخاذ تلك الإجراءات بناء على تعليمات عاجلة من وزير الصحة د.أحمد العوضي، وذلك بعد وجود شبهة الاستيلاء من أحد الأطراف خارج الصيدلية التابعة لذات المركز.