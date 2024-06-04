

أعلن نائب المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية لشؤون التفتيش والرقابة بالتكليف د.مشعل الزعبي انتهاء الهيئة من وضع خطة العمل الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة المدير العام د.ريم الفليج.



وقال د.الزعبي في تصريح لـ «كونا» إن الهيئة وافقت على إقامة مسلخ مؤقت في مدينة صباح الأحمد السكنية بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، بالإضافة إلى المسالخ المركزية الأربعة تسهيلا على الأهالي لأداء هذه الشعيرة ولتخفيف الضغط عن المسالخ المركزية.



وأضاف أن هذا المسلخ سيخضع لرقابة الهيئة من خلال وجود المفتشين والأطباء البيطريين التابعين لإدارة المسالخ وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



وأوضح انه سيتم عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وجولات تفتيش يومية على جميع المسالخ المركزية للتأكد من جاهزيتها وتوافر الاشتراطات الصحية في صالات الذبح ووجود شهادات صحية سارية لدى العاملين في تلك المسالخ استعدادا لاستقبال الأهالي طوال أيام عيد الأضحى المبارك.