في إطار الالتزام بتوفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع، افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي مركز المطلاع الصحي (2) الكائن بضاحية N10.



وأكد العوضي أن تدشين المركز يأتي في إطار تسهيل وصول قاطني المدينة إلى الخدمات الصحية، لافتا إلى أن التوسع في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعد من ركائز خطة عمل الوزارة، باعتبارها الركيزة الأساسية، وخط الدفاع الأول في النظم الصحية.



وأشار العوضي إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث التجهيزات، وتزويـــده بالكوادر الطبية اللازمة، وأن نطاق خدمات المركز يشمل استشارات الطب العام والأمراض المزمنة، والخدمات الوقائيــــة، والتوعية الصحيــــة، مضيفا أن المركز يحوي عددا من العيادات الطبية التخصصية تشمل عيادات الأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والعيــــون، والعلاج الطبيعي، والأطفال، والسكر، والأسنان، فضلا عن عيادات الصحة العامة، كما يقدم الخدمات التمريضية.



من جهتها، قالت وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرعاية الصحية الأولية د.نادية الجمعة إن المركز يضم 7 عيادات صحة عامة، و3 عيادات لمتابعة الأمراض المزمنة، و3 عيادات سكر، وعيادة فحص الدم، وعيادة الطفل السليم، وعيادة تمريض الطفل السليم، كما يضم 6 عيادات أسنان، وغرفة لأشعة الأسنان.



وفي إطار التوسع في الخدمات الطبيىة التخصصية أوضحت أن المركز يضم 3 غرف لعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و4 غرف لعيادة الجلدية، و4 غرف لعيادة العيون، وعيادة فحص قاع العين، وعيادة القدم السكري، و3 غرف لعيادة العلاج الطبيعي، و6 غرف لعيادة الصحة المدرسية، و4 غرف لعيادة الصحة الوقائية.



وأشارت إلى أن المركز يقدم الخدمات التمريضية، ويضم غرفتين للنساء وغرفة للرجال وأخرى للأطفال، وغرفة لتقديم تطعيمات الأطفال، وغرفة لتطعيم الدرن، فضلا عن غرفتين لمتابعة الأمراض المزمنة والسكر، وغرفة طوارئ تشمل 6 أسرة.



ولفتت إلى أن المركز بجانب عيادات الصحة العامـــــة والعيـــادات التخصصية والخدمات التمريضية، يحتـــوي أيضا على مختبر لإجراء الفحوصات اللازمة، وقسم أشعة بواقع غرفتين، فضلا عن صيدلية تخدم العيادات العامة والتخصصية، وقسمين استقبال، عام وتخصصي.



من جانبه، قال مدير منطقة الجهراء الصحية د.جمال الدعيج إن افتتاح مركز المطلاع الصحي (2) الكائن في ضاحية N10، يأتي بعد افتتاح وتشغيل مركز المطلاع الصحي (1) ومركز الإسعاف في ضاحية N11.



وأشار الدعيج إلى حرص وزير الصحة ووكيل الوزارة على متابعة تشغيل المنشآت الصحية في مدينة المطلاع، تحقيقا لخطة عمل الوزارة، وتسهيلا على قاطني المدنية في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، مقدما الشكر لكل الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المركز، وفي جميع المنشآت الصحية في منطقة الجهراء الصحية.