بداح العنزي



أوصت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بإعادة تنظيم جزء من القطعة رقم (3) بمنطقة شرق المتمثل في الجزء المتبقي من عقار الوثيقة الذي تمثله إحدى القسائم.



وقال العبدالجادر إن اللجنة أوصت بالموافقة النهائية على تعديل حدود العقار القائم على القسيمة رقم (72) الموصوفة بفندق دبليو ماريوت (المرديان سابقا) الكائنة في منطقة القبلة قطعة رقم (13).



وأضاف أن اللجنة أحالت الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع رقم (85) بمنطقة الشامية قطعة (8) إلى الجهاز التنفيذي وذلك للتنسيق مع هيئة الطرق لتحديث الرد.



وذكر أن اللجنة حفظت كتاب وكيل وزارة النفط بشأن تخصيص أرض المجمع النفطي في منطقة الشويخ ليكون مقر المكاتب وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية.



وبين العبدالجادر أن اللجنة وافقـــت عـلــى إضـافة مساحة للمبنى ومختــبرات حديثة لتحاليل المياه بالشويخ التابع لوزارة الكهرباء.



كما وافقت اللجنة على طلب إحدى الشركات العقارية إضافة مساحة 750 م2 إلى إحدى القسائم في القطعة 1 بمنطقة شرق مع مراعاة تغير مواقف سيارات إضافية للمساحة المضافة حسب الاستعمال المقرر للقسيمة.