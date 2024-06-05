أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري أهمية التركيز على الإدارة المستدامة للنظم الغذائية للاسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية والحد من آثار الجفاف.



وقالت الكندري في تصريح لـ«كونا» أثناء مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة المقام في الرياض «نبحث الآن عن حلول للحفاظ على الأمن الغذائي الذي يشكل أولوية لدى جميع الدول لاسيما مع التحديات التي نواجهها كندرة المياه وتغير المناخ وتناقص الأراضي الصالحة للزراعة وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة».



واستعرضت الكندري خلال ترؤسها جلسة حوارية في أعمال المنتدى بعنوان «الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي» تجربــــة الكويت الرائدة على مستوى المنطقــة بإطــــلاق تقرير تقييـــــم الاستهــــلاك والإنتــاج المستدامــين بالتعاون مــــع برنامج الأمم المتحدة للبيئــــة لغرب آسيا الذي يهدف لتمكين صانعي القـــرار مــــن تحديد القطاعات ذات الأولوية في الاستهـــلاك والإنتــــاج المستدامين بالكويت. وانطلقت الدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة تحــــت شعــــار «إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود» وتستمر حتى يوم غد بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.



.. وتؤكد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تكرار الحرائق في مواقع تجميع الإطارات التالفة والمستعملة



نفت الهيئة العامة للبيئة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مسؤوليتها عن الحريق المندلع بمنطقة السالمي.



وأكدت الهيئة أن موقع الحريق يتبع اشراف جهات أخرى وانه خارج نطاق الموقع التابع للهيئة.



كما اكدت الهيئة العامة للبيئة أنها تقوم بدورها في متابعة ومراقبة المواقع التابعة لها وعمل زيارات تفتيشية بشكل يومي على موقع تجميع الإطارات التالفة والمستعملة وعمل حملات مشتركة كذلك مع الجهات المعنية بالدولة.



وقالت إن آخر حملة مشتركة تمت بالتعاون والتنسيق مع جهات الدولة المتمثلة في قوة الإطفاء العام وزارة الداخلية والقوى العاملة وبلدية الكويت كانت في يوم الأربعاء الموافق 29-5 -2024 وتم تحرير وتطبيق قوانين الدولة على الموقع. كما أن الهيئة قد قامت باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تكرار الحرائق في مواقع تجميع الإطارات التالفة والمستعملة، وعليه تنوه الهيئة العامة للبيئة بضرورة تحري الدقة قبل إذاعة اخبار لا صحة لها لتفادي المسؤولية القانونية.