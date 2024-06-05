

أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق «مهرجان البحرين للألعاب» بشراكة استراتيجية مع مسرح الدانة وبالتعاون مع «سبيستون - Spacetoon»، والذي سيقام في مركز البحرين العالمي للمعارض.



ويعد «مهرجان البحرين للألعاب» الأول والأكبر من نوعه ،والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين 2024، ومن المزمع أن ينطلق في 1 يوليو المقبل وسيستمر لخمسة أسابيع، ويستضيف أبرز العلامات التجارية للألعاب العالمية، ويتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة.



وحول ذلك، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيسة التنفيذية لهيئة البحرين للسياحة والمعارض سارة أحمد بوحجي أن المهرجان يأتي في إطار حرص الهيئة على تنويع المنتج السياحي ضمن جهود تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026.



وقالت بوحجي إن فريق هيئة البحرين للسياحة والمعارض وبالتعاون مع «سبيستون - Spacetoon» يحرص على تقديم تجربة متكاملة وغير مسبوقة لزوار المهرجان، والذي سيتضمن بالإضافة إلى الألعاب العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والعروض الموسيقية، وسيتيح للعائلات والأطفال الاستمتاع بالفعاليات الصيفية داخل مملكة البحرين.



وأضافت بوحجي أنه من المتوقع أن يشهد المهرجان إقبالا واسعا من قبل الجمهور الذي سيحظى بفرصة اكتشاف آفاق متنوعة للألعاب والشخصيات الشهيرة لأكثر من 20 علامة تجارية عالمية رائدة، والتي يحمل كل منها طابعا خاصا بحيث تتناسب وتلبي اهتمامات جميع الأذواق، بالإضافة إلى ما سيتضمنه من أنشطة مشوقة وعروض وألعاب تفاعلية.



وسيفتح مهرجان ألعاب البحرين أبوابه أمام الجمهور يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى 10 مساء خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهرا إلى 10 مساء خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث يتكون المهرجان من أركان ترفيهية مستوحاة من كبرى العلامات التجارية مثل بليبي، بلووي، هوت ويلز، كوكوميلون، أميرات ديزني وهابي كابي، بالإضافة إلى مارفل وميراكلوس وغيرها.