

أسامة أبو السعود



رفع راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس عمانويل غريب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بمناسبة تزكية سموه وتعيينه وليا للعهد. وقال القس عمانويل غريب لـ «الأنباء» ان الكويت كلها يغمرها الفرح والسعادة باختيار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لسمو الشيخ صباح الخالد وليا للعهد، وندعو الله ان يوفق سموه ليكون عضدا ومساندا لصاحب السمو الأمير في السير بالبلاد نحو الازدهار والاستقرار والنمو لتصبح الكويت واحة أمن وأمان وازدهار وتكون رائدة كما كانت في الماضي.



وختم القس عمانويل غريب «صلواتنا أن يبارك الله الكويت وأهلها ويحفظ قيادتنا الحكيمة من كل مكروه وسوء».