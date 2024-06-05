

في عام 2024 ستصبح العديد من المدن حول العالم بسرعة نقاطا ساخنة للأفراد ذوي الثروات العالية، مما يعكس نفوذها الاقتصادي المتزايد وجاذبيتها للأثرياء.



وتأتي أبوظبي في المرتبة الأولى عالميا مع 22.7 ألف مليونير، حيث تبرز العاصمة الإماراتية كمركز رئيسي لأصحاب الملايين، مدعومة باحتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز ووجود هيئة أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.



ومن المتوقع أن تزداد ثروة المدينة بشكل أكبر مع نمو سوق أبوظبي العالمي كمركز عالمي للمكاتب العائلية، وفقا للقائمة التي أعدتها CEO World واطلعت عليها «العربية Business».



وفي المرتبة الثانية تعاود أثينا الظهور بعد أزمة قبل أكثر من عقد من الزمن كادت تعصف باقتصاد اليونان، مع اجتذاب نحو 22.600 مليونير.



وانتعشت أثينا، إحدى أقدم المدن في العالم، بشكل مثير للإعجاب من الأزمة المالية اليونانية. وارتفعت أسعار العقارات وعدد الأثرياء، ويرجع ذلك جزئيا إلى برنامج التأشيرة الذهبية في البلاد. وتشمل أرقام الثروة المدينة والمناطق القريبة من شاطئ البحر مثل جليفادا وبيرايوس.



وتستضيف الرياض، قلب الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة العربية السعودية، سوق الأسهم السعودية (تداول) وصندوق الاستثمارات العامة، حيث جذبت العاصمة السعودية نحو 18.2 ألف مليونير، وتزيد المناطق الغنية مثل الحي الديبلوماسي والدرعية التاريخية من جاذبيتها للسكان الأثرياء.



فيما احتلت مدينة سعودية أخرى هي جدة المركز الـ 12 عالميا بين المراكز العالمية الناشئة كوجهات لأصحاب الثروات، حيث شهدت جدة، كونها مدينة تاريخية تقع على ساحل البحر الأحمر يقطنها 7500 مليونير وهي موطن لكثير من أغنى العائلات في المملكة العربية السعودية، انتعاشا كبيرا، وهي بمنزلة الميناء الرئيسي للبلاد الذي يقع بالقرب من مدينة مكة المكرمة.