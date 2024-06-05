

نظم اتحاد مصارف الكويت الحملة التوعوية السنوية للتدقيق الداخلي، خلال شهر مايو الذي يعتبر شهر التوعية الدولية بالتدقيق الداخلي، بهدف رفع مستوى الوعي بالمهنة ودورها المهم في البنوك.

وبهذا الصدد، نظم الاتحاد المنتدى الأول للتدقيق الداخلي في القطاع المصرفي يوم الخميس الماضي، حيث قام رئيس لجنة التدقيق بالاتحاد ورئيس قطاع التدقيق الداخلي بالبنك التجاري عمرو القصبي بدعوة مكاتب التدقيق العالمية برايس وترهاوس كوبرز، وديلويت، وبروتيفيتي للمشاركة في المنتدى، بحضور رؤساء التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة، صرحت شيخة العيسى نائب الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت بأن الاتحاد يحرص على رفع مستوى الوعي بالتدقيق الداخلي لدى البنوك الكويتية، إيمانا منه بأهمية التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية، وتسليط الضوء على القيمة التي تضيفها إدارات التدقيق الداخلي للمؤسسات والشركات، وبهدف تعزيز الأداء المؤسسي وضمان الجودة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية للتدقيق وتعليمات الجهات الرقابية.



من جانبه، أكد عمرو القصبي أن مهنة التدقيق الداخلي تطورت عبر السنوات وأصبحت من أقوى الأدوات التي تضيف قيمة وتساعد البنوك على تحقيق أهدافها باستخدام أدوات التحليل ومنهجية التدقيق المستمر في رفع التقارير، لذا يشكل عملنا كمتخصصين في التدقيق الداخلي دورا مهما في رفع التوعية، بطريقة تسهل إدارة العمليات المصرفية، وهدفنا هو توضيح أي مفاهيم خاطئة عن المهنة وتعزيز فهم مجتمع الأعمال للجزء الأساسي من التدقيق الداخلي المتمثل بضمان حوكمة تنظيمية قوية، ونظام رقابة داخلية فاعلة، وإدارة فاعلة للمخاطر.

وقد تناول المنتدى العديد من الموضوعات المهمة التي تخص نشاط التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي، حيث تطرق حسام سمارة المدير التنفيذي لخدمات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر المؤسسية في شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC إلى شرح تفصيلي لنموذج التأكيد المشترك Combined Assurance كأحد النماذج التي تقوم على مواءمة وتكامل أنشطة مقدمي التأكيدات المختلفة لتجنب الفجوات في أعمال التأكيد ومنع التكرار والازدواجية وتقديم حالة عملية لتنفيذ وإعداد خارطة التأكيد التي تمثل تصور مرئي لنطاق عمل مقدمي خدمات التأكيد بحيث تتم إدارة المخاطر بما يتوافق مع توقعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وتحسين وظيفة التدقيق الداخلي على وجه الخصوص.

من جهته، قام سينثيل كومار من مكتب بروتيفيتي Protiviti بتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن لوظيفة التدقيق الداخلي أن تلعبه في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية في إنشاء وتوسيع نطاق مبادراتها المصرفية بطريقة آمنة تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بمثل تلك المبادرات.