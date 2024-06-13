مريم بندق



أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أنه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات التي يصرح له بها، ولا يجوز منح الإجازة الدورية للموظف المعين حديثا إلا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل، ويصرف راتب الإجازة المستحقة عند القيام بها، وعلى الموظف تقديم طلب الإجازة الدورية قبل موعدها بمدة لا تقل عن يومين كحد أدنى.



وقالت ردا على سؤال عن الإجراء في حال عدم دوام الموظف الراغب في زيادة عطلة عيد الأضحى المبارك إلى 9 أيام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 19 و20 الجاري وتقديمه الإجازة الدورية بعد عودته، أجابت المصادر: بداية للمسؤول المباشر الحق في الموافقة أو الرفض مع تقديم الأسباب، ومن ثم إبداء الرأي المناسب، وتحويل الموضوع للشؤون الادارية والتي لها الحق بقبول الطلب أو رفضه على حسب رأي المسؤول المباشر والأسباب المقدمة من صاحب العلاقة الذي هو الموظف. وبشأن مدى جواز أخذ إجازة طبية، ردت المصادر قائلة: يجوز للموظف ـ سواء القديم او المعين حديثا ـ أخذ إجازة طبية ومن ثم السفر للخارج إلا أنه لا يجوز له أخذ طبية أثناء وجوده خارج البلاد. من الأهمية ذكر أنه تم إطلاق خدمة الحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية، عبر المنصات الإلكترونية، بشرط ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف على 3 أيام في الشهر ولا تزيد على يوم في كل مرة.