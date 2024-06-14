قال النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية المطران ألدو بيراردي «بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يسعدنا كثيرا أن نعايد جميع إخواننا المسلمين في العالم وبخاصة في الأوطان العربية، وبالأخص في دول الخليج العربي، ونتمنى لهم السلام والازدهار والبحبوحة، ونتضرع إلى الله عز وجل أن يبعد شبح الحرب والقتل والدمار عنها جميعا، ونسأل الله سبحانه تعالى، أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، ويعيد على الجميع عيد الأضحى المبارك باليمن والبركات».



وأضاف «كم نحن بحاجة ماسة اليوم، لكي نستعيد روحية الأعياد التي نحتفل بها، حتى نرضي الله القدير، من خلال عيش قيم التسامح والتلاقي والتآخي».