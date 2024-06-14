

صرحت نائب الأمين العام في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى بأنه وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لسنة 1445هـ، فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها اعتبارا من يوم الأحد 16 يونيو حتى الثلاثاء 18 يونيو على أن تفتح أبوابها يوم الأربعاء 19 يونيو.



وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.