قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأول بجولة أمنية في منطقة حولي للوقوف على المخالفات السكنية، وذلك استمرارا للحملات والجولات الرامية الى إزالة التعديات والمخالفات وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.



وشدد الشيخ فهد اليوسف بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية على أنه «لا تسامح مع المخالفين الذين لا يهمهم إلا الربح المادي فقط من دون مراعاة لحقوق العمالة»، مؤكدا أن القانون فوق الجميع وتطبيقه بحزم من دون استثناء.



كما شدد على «إزالة كل المخالفات السكنية وتسوية أوضاع العقارات التي تستغل في غير الغرض المخصص لها».



يذكر أن وزير الداخلية قام في وقت سابق بجولة في مركز الإيواء لمخالفي قانون الإقامة والعمل في البلاد (المادة 20)، وذلك في إطار جولاته المستمرة على قطاعات الوزارة كافة.



وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحافي حينئذ الحرص على استمرار توفير جميع سبل الراحة لمقيمي مركز الإيواء وتجهيزه بالمستلزمات الضرورية وتسريع إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.



وأشاد بالجهات الداعمة والمساندة في الدولة على تعاونها مع «الداخلية» لتجهيز هذا المركز، منوها في الوقت نفسه بالإجراءات الأمنية والمعيشة الكريمة المتوافرة في مركز الإيواء.