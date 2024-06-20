سماح جمال



يستعد الفنان والإعلامي عبدالله الطليحي لتقديم بودكاست عبر إحدى المنصات الإلكترونية. وفي تصريحه لـ«الأنباء»، قال: اسمه «تحت الصفر» سنقوم باستضافة مشاهير في كل المجالات الفنية، الإعلامية وأيضا مؤثرين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ونتحدث عن قصة حياة الضيف قبل وبعد الشهرة والتغيرات التي أثرت عليه بعد تواجده تحت الأضواء.



وحول تحضيراته الدرامية، قال: مازالت في مرحلة القراءة ولم اختر عملا جديدا حتى الآن، ولكنه يعرض لي حاليا على تلفزيون الكويت مسلسل «عندما لا ينفع الندم» وهو عمل قمنا بتصويره قبل عامين، وهو من انتاج شركة فروغي وإخراج نعمان حسين.