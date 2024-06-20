نظّمت جمعية طلبة طب الأسنان بجامعة الكويت KDSS حملة إنسانية طبية تحت شعار «بسمة أمل» إلى مدينة جلال آباد بجمهورية قيرغيزستان بآسيا الوسطى، والتي تعاني من شح ونقص في الخدمات الطبية بشكل عام وخدمات طب وجراحة طب الأسنان بشكل خاص.



ورافق الطلبة ـ البالغ عددهم 15 طالبا وطالبة ـ خلال رحلتهم الإنسانية أعضاء هيئة التدريس في الكلية د. مريم الخضر، د. إسراء الصراف، د. محمد قلي ود. فواز الزعبي، بالإضافة إلى أطباء من وزارة الصحة متمثلة بالأطباء د. هشام بورزق، د. يوسف العوضي، د. أسماء بوحمرة، ود. حسين ارحمه.



وقال القائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا ورئيس قسم العلوم الجراحية د. فواز الزعبي إن الوفد الطلابي الإنساني استطاع أن يفحص ويعالج ما يزيد على 400 حالة خلال الأيام الثلاثة للرحلة الإنسانية، موضحا أن الخدمات شملت العلاجات الجراحية وخلع الأسنان، والعلاجات الوقائية، الحشوات، تنظيف اللثة وفحص ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى تقديم النصائح التوعوية والوقائية مع توزيع المستلزمات الطبية للحفاظ على صحة الفم والأسنان للبالغين والأطفال.



وأعرب د. الزعبي عن فخره واعتزازه بطلبة الكلية لما أبدوه من مهنية عالية وتحمل لأتعاب السفر وتوفير الوقت في جدولهم المزدحم، وتضحيتهم بإجازتهم المحدودة للقيام بمثل هذه المهمات الإنسانية.