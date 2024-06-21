بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة م.منيرة الأمير طلب أصحاب مشاريع العربات المتنقلة توفير مواقع للعربات المتنقلة، وتضمن جدول الأعمال التالي:



الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن مواقف سيارات المدارس الحكومية، وآخر بشأن تخصيص أسواق فرضة لبيع الإنتاج الزراعي المحلي في كل محافظة.



الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تحديد الهوية المعمارية للمباني الحكومية في الكويت.



طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لمشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى الثالثة بمنطقة الصبية.



الكتاب المقدم من أصحاب مشاريع العربات المتنقلة بشأن توفير مواقع للعربات المتنقلة.



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف1/38/2/2002) الخاص بترقيم بعض القطع التنظيمية داخل مدينة الكويت.



الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن استملاك بيوت وأراضي منطقة خيطان قطعة 5.



كتاب جمعية الكشافة الكويتية بشأن تسمية الدوار المجاور لمقر الجمعية.



الكتاب المقدم من جمعية المحامين الكويتية بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعية في المناطق السكنية.



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تعديل المادة 10 من القرار الوزاري رقم 322/2023 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء.