شريف حمدي



سجلت بورصة الكويت قفزة في سيولة التداولات خلال جلسة ختام تداولات الأسبوع لتصل إلى مستوى 80 مليون دينار، مدفوعة بالمراجعة الدورية الثانية خلال العام الحالي لأوزان الأسهم الكويتية على مؤشر«فوتسي»، إذ زادت السيولة بنحو 33 مليون دينار خلال مزاد الإغلاق تشكل 41% من الإجمالي.



وعلى أساس يومي، شهدت السيولة ارتفاعا بنسبة 66.3% بما قيمته 31.9 مليون دينار مقارنة بسيولة تداولات أول من أمس الأربعاء التي بلغت 48.1 مليون دينار.



وكانت مراجعة «فوتسي» للأسهم الكويتية قد قفزت بالسيولة خلال المرة الأولى هذا العام بنحو 39 مليون دينار، ليبلغ إجمالي ما تم ضخه 72 مليون دينار منذ بداية العام الحالي مع المراجعة التي تمت أمس.



واستحوذ السوق الأول على 72.7 مليون دينار من السيولة المتداولة في بورصة الكويت والتي تشكل 91% من الإجمالي، مقابل 7.2 ملايين دينار للسوق الرئيسي بنسبة 9% من إجمالي السيولة، وكان حجم السيولة المتداولة قبل نهاية الجلسة نحو 47 مليون دينار، فيما استقبل السوق سيولة أجنبية تقدر بـ 33 مليون دينار عند مزاد الإغلاق استهدفت الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر العالمي.



وجاء سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) في صدارة الأسهم الأكثر استحواذا على القيمة بـ 20.3 مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ 15.1 مليون دينار، ثم سهم الخليج بـ 12 مليون دينار، تلاه سهم بنك بوبيان بـ 3.1 ملايين دينار، ثم سهم مشاريع بـ 2.8 مليون دينار.



وتزامن مع موعد مراجعة المؤشر العالمي تحسن أداء مؤشرات السوق مما أدى إلى مكاسب سوقية بنهاية جلسة أمس بلغت 190 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 0.4% ليصل إجمالي القيمة السوقية للبورصة الكويتية إلى 41.558 مليار دينار ارتفاعا من 41.368 مليار دينار بنهاية جلسة أول من أمس.



وارتفعت أحجام التداول أمس إلى 237 مليون سهم مقابل 177 مليون سهم بجلسة الأربعاء بنسبة ارتفاع 33.8%، وجاء بصدارة الأكثر تداولا سهم الخليج بـ 41.7 مليون سهم، تلاه بيتك بـ 28.3 مليون سهم، ثم مشاريع بـ 23.6 مليون سهم.



وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال جلسة الخميس 123 سهما، حققت اسهم 61 شركة منها ارتفاعات سعرية مقابل تراجع اسهم 51 شركة، واستقرار الأسعار لأسهم 11 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 22 شركة، وقاد السوق للارتفاعات المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات اكتست باللون الأخضر تصدرها العقار بنسبة 1.9%.



وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وذلك بارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% بمكاسب 31.3 نقطة ليصل إلى 7653 نقطة، وأرتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% بمكاسب 41.5 نقطة ليصل إلى 6000 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.46% بمكاسب 32.2 نقطة ليصل إلى 7038 نقطة.



ومن المنتظر ان تستعيد البورصة وتيرة النشاط الإيجابي خلال الأيام المقبلة إذ ستنتهي فترة النصف الأول من العام المالي لغالبية الشركات وستعود السوق إلى استقبال المحفزات الفنية عبر إعلان النتائج المالية النصف سنوية، وهو الأمر الذي يقترن دائما بعمليات تداول نشطة إلى جانب تغيير مراكز استثمارية انتظارا لتحقيق المكاسب.