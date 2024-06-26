عبدالعزيز الفضلي



أقام خريجو طلبة الثانوية العامة للتعليم الديني في معهدي عبدالرحمن السميط وجنوب الصباحية حفلا بمناسبة تخرجهم وحصولهم على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بحضور عدد من مسؤولي المعهد وجمع غفير من أولياء الأمور.



وقد حضر الحفل الشيخ د.عثمان الخميس الذي بارك لأبنائه الخريجين قائلا: «نبارك لأبنائنا رجال اليوم ورجال المستقبل تخرجكم في هذا المعهد المبارك، فأنتم تختلفون عن غيركم، فهذه الشهادة وإن كانت وساما على صدوركم إلا انها أيضا لابد ان تعلموا أنكم محاسبون أكثر من غيركم، لافتا إلى ان هذه الشهادة حجة عليكم، كما أسأل الله تعالى ان تكون حجة لكم فاستمروا في طلب العلم وألا يكون تخرجكم في هذا المعهد سببا لتوقفكم عن الطلب بل استمروا بالطلب.



وأضاف د.الخميس مخاطبا الخريجين: «انتم بدأتم الأن الحياة العملية وأتوقع ان يكون لكم شأن ليس في هذه البلاد فقط بل في هذه الأمة التي تحتاج إلى أمثالكم».



من جهته، قال مدير معهد جنوب الصباحية الديني محمد الرشيدي: نبارك لأبنائنا الطلبة نجاحهم وتفوقهم وحصولهم على شهادة الثانوية العامة، سائلا الله ان يوفقهم في حياتهم القادمة الدراسية والعملية.



من جانبه، أكد المدير المساعد بمعهد جنوب الصباحية الديني فالح الحتيته أن المعهد الديني يضم طلبة متميزين وعلى مستوى عال من الأخلاق وكذلك لدينا بعض المعلمين خريجي المعهد الديني وكلية الشريعة الإسلامية من أفضل المعلمين سواء في التعليم العام أو الديني، متمنيا لجميع الطلبة الخريجين التوفيق في حياتهم المقبلة وخدمة بلدهم.



بدوره، هنأ المدير المساعد بمعهد جنوب الصباحية سعد الفضلي الطلبة الخريجي بانتهاء العام الدراسي، متمنيا ان يطبقوا العلم الذي تعلموه وأن يكونوا موجهين للمجتمع فهم قادة وقدوة لجميع شباب الكويت.



من جهته، أعرب المدير المساعد في معهد عبدالرحمن السميط الديني عادل الروقي عن بالغ سعادته بتخرج أبنائه الطلبة وانتقالهم إلى مرحلة جديدة وعالم جديد من العلم والعمل، سائلا الله أن يكون المستقبل مشرقا أمامهم. كما بارك المدير المساعد في معهد عبدالرحمن السميط الديني إبراهيم الكندري للطلبة الخريجين هذا التفوق والتميز الذي حققوه في دراستهم، متمنيا لهم مزيدا من النجاح في حياتهم المقبلة.



وكان الخريج بدر الحيان ألقى كلمة الخريجين قال فيها: «أتشرف أن ألقي كلمة زملائي الخريجين بحضور آبائنا ولابد ان نشكر الله تعالى على النعم التي من بها علينا، واعلموا ان الله قدر رفع قدر العلم وأهله فهم به ينعمون، مشيرا إلى ان العلم كنز لا نفاد له.



وأضاف الحيان ان المعهد الديني له فضل علينا بعد الله في العلم ولنا فيه أيام وذكريات لا تنسى، شاكرا جميع الإداريين في المعهد الذين كانوا حريصون على راحتنا، والشكر لمعلمينا الذين كان لهم دور كبير في تعليمنا ووصولنا إلى هذا التميز، كذلك لا يمكن ان ننسى والدينا فهم من كانوا داعمين لنا في مسيرتنا الدراسية وجزاهم الله خير الجزاء.