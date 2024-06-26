أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن نجاح جهود وساطتها بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 180 أسيرا من كلا الجانبين.



وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إن «نجاح الوساطة الجديدة والتي تعتبر الخامسة من نوعها منذ بداية العام الحالي، يأتي تجسيدا لعلاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، واعتبارها وسيطا موثوقا به لدى الطرفين».



وأكدت الوزارة استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كل الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مشددة على أن الحوار وخفض التصعيد وتبني المسار الديبلوماسي السبيل الوحيد لحل الأزمة، وسيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.



وأشارت «وام» إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الحالي في اتمام أربع عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.