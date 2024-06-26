تشارك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في معرض «اختار تخصصك صح»، بهدف التعريف بكلياتها ومعاهدها والبرامج التي تقدمها، وتأكيدا لتواجدها المتميز أكاديميا على مستوى مؤسسات التعليم العالي المشاركة في أكبر تجمع لها في الكويت.



وتمثلت مشاركة الهيئة بجناح يضم فريقا مختصا من عمادة القبول والتسجيل وإدارة العلاقات العامة والإعلام وكلية التربية الأساسية ممثلة بقسم اللغة الإنجليزية ومجموعة مميزة من طلبة وطالبات كلية التمريض يقومون بالرد على جميع استفسارات وأسئلة زوار المعرض من خريجي الثانوية العامة وأولياء أمورهم.



وأكد عميد القبول والتسجيل د.فوزي الدوخي أهمية مشاركة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذا المعرض خلال هذه الفترة التي تسبق الإعلان عن خطة القبول الأصلية والتي ستبدأ في نهاية شهر يوليو المقبل أو بداية شهر أغسطس 2024، مشيرا الى أن هذا التجمع يعتبر فرصة ممتازة لطلبة وطالبات مدارس الثانوية العامة للاطلاع على أحدث التخصصات والبرامج التي تزخر بها كليات ومعاهد التطبيقي، بالإضافة إلى نسب القبول والشروط المطلوبة والمتعلقة باختبارات القبول التي استحدثت مؤخرا، والفئات التي يحق لها التقديم على هذه الخطة، داعيا جميع الطلبة والطالبات حديثي التخرج إلى زيارة أجنحة هذا المعرض المتخصص والمعني بمؤسسات التعليم العالي، خاصا بالذكر جناح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تقدم تخصصات فريدة تحاكي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.