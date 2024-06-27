عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن قيامها بتوزيع الدفعة الثالثة من (N5) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 259 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 31 يوليو 2006 وذلك وفقا للمواعيد التالية:



توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 27 و30 يونيو الجاري وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 1 يوليو المقبل وإجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 3 يوليو المقبل. واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن التصريح الصحافي عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



ولفتت الى ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



ولفتت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة بالمسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



والراغبين بالتأجيل على دفعة قادمة ممن وردت اولويتهم في القرعة بإمكانهم التأجيل عبر تطبيق سهل الحكومي أو مراجعة مبنى المؤسسة ـ إدارة التخصيص للحالات غير النمطية ليتسنى للإدارة المختصة اتخاذ الاجراء اللازم في مدة أقصاها 1 يوليو المقبل حتى الساعة 12 ظهرا ولن يقبل أي تأجيل بعد هذا التاريخ.

وفيما يلي الاسماء كالتالي:

٭ عبدالمحسن حمد لافي العجمي

٭ فهد ضبعان سيف العازمي

٭ علي عابد عبدالله عبدو

٭ جابر طالب عبدالرحمن المري

٭ ناصر محمد بداح العجمي

٭ علي خميس عبدالله خضير

٭ بدر فهد حمد العجمي

٭ نمر سفر مسفر العتيبي

٭ مسعود منصور محمد السهلي

٭ حمد مسعود طالب المري

٭ سعد جمعان سعود العتيبي

٭ علي محمد سريهيد العازمي

٭ خالد عماش سليم الديحاني

٭ طارق مبارك عبيد الحميدي

٭ علي محمد مطر العنزي

٭ سيد قاسم سيد أحمد سيد محمد سيد قاسم

٭ علي الحميدي علي المري

٭ ربيع محمد ربيع المري

٭ صالح راشد صالح مرعي

٭ عبدالعزيز محمد سليمان الأحمد

٭ ضيدان فالح ضيدان السبيعي

٭ سعود دخيل فهد صباح

٭ عبدالعزيز سعود عطيه

٭ محمد جاسم حسين مبارك

٭ عبدالله اسماعيل ذياب عبدالكريم

٭ سالم فلاح سعد بتال

٭ حامد بدر محمد صالح التركيت

٭ مشعل صلاح علي كمشاد

٭ منصور راشد مانع العجمي

٭ كميخ فدعوس ودعان المويزري الرشيدي

٭ محمود ضيف الله عبدالله الرشيدي

٭ حسين علي جاسم الدريع

٭ فواز نويفع رجا الرشيدي

٭ محمد الحميدي زيد شلال الشمري

٭ فهد عيد معكام العجمي

٭ محمد فيحان عيد العتيبي

٭ محسن عبدالهادي حمد المري

٭ حشان محمد علي العجمي

٭ حسام داود سليمان الابراهيم

٭ عبدالرحمن ضاوي محمد العتيبي

٭ مشعل عجير جابر العتيبي

٭ موسي فايز مدوس الرشيدي

٭ مسفر مبارك عبدالله العجمي

٭ عبدالله غازي جعيثن الحربي

٭ محمد سلمان عبدالهادي المضحي

٭ مسفر هادي مسفر البرازي

٭ عارف بادي نهار العتيبي

٭ بدر فايز محمد العجمي

٭ مشاري حسين راضي الحمدان

٭ محمد سالم نشاط العتيبي

٭ عمر سليمان عايض الحربي

٭ عوض بداح رجعان مطلق العازمي

٭ عبدالله عيسى عباس أحمد

٭ خالد نايف مرزوق العتيبي

٭ طلال عبدالوهاب عبدالرحمن الطبطبائي

٭ فارس سالم عامر سلطان

٭ ضاري عبدالعزيز عبدالله الفهد

٭ عقاب سالم نشاط العتيبي

٭ شالح نايف هزاع العتيبي

٭ طارق حسين راضي الحمدان

٭ فواز مبارك فالح الهاجري

٭ عبدالله مبارك سالم الحمدان

٭ يوسف يعقوب يوسف محمد

٭ أحمد صالح عواد المطيري

٭ علي حسن علي الصيرفي

٭ ناصر ناحي طالع المطيري

٭ عبدالعزيز مرزوق سعود الرطيب

٭ أحمد جاسم حسين مبارك

٭ محمد فيصل حمد الهاجري

٭ أحمد بدر ناصر عبدالعزيز

٭ ضيدان فالح ضيدان الهاجري

٭ محمد حسن محمد الرشيدي

٭ سالم عبدالله محمد الهاجري

٭ ناصر محمد صويان العجمي

٭ مساعد فالح هرماس العازمي

٭ عبدالعزيز مرزوق عبدالله المطيري

٭ فاضل محمد طامي الهاجري

٭ سند شداد سندي الرشيدي

٭ أحمد عباس هبر الشمري

٭ سعد عبدالله رباح المطيري

٭ فهد رجعان سيف العازمي

٭ عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الفهد

٭ محمد مساعد بداح الدوسري

٭ فيصل حسن علي الصيرفي

٭ بركه شداد سندي الرشيدي

٭ يعقوب يوسف يعقوب يوسف بن جبل

٭ فيصل زباران محمد العجمي

٭ فهد محمد فلاح العازمي

٭ علي وليد ابراهيم الصوله

٭ عبدالله عادل عبدالله الأحمد

٭ علي نصار ناصر عبدالعزيز الراشد

٭ محمد تركي محمد المرجي الرشيدي

٭ نياف عبدالله نايف العتيبي

٭ حسين عبداللطيف ابراهيم القلاف

٭ نواف فالح حمدان النويعم

٭ عامر موسى جبر

٭ حسين عبدالله علي اشكناني

٭ محمد فهد فلاح العجمي

٭ عبيدالله ضاوي عبيد العتيبي

٭ ماجد عبدالعزيز محمد العنزي

٭ مسعود أحمد علي المسعود

٭ صقر حلوان منير العازمي

٭ نادر حمد راشد الحضيري

٭ بدر خالد مزيد المطيري

٭ مشاري مبارك عواد العازمي

٭ ثائر شعيفان عبيد العتيبي

٭ منصور ناصر فهد السبيعي

٭ عبدالله حمود عبدالله الغضوري

٭ طلال اسماعيل عبدالله البناي

٭ أحمد صالح مبارك السنين

٭ أحمد محمد أحمد يوسف

٭ خميس سعود محمد

٭ عبدالله محمد عبدالله المجحم

٭ سلطان محمد راشد الاصقه العجمي

٭ فيصل أحمد علي الانصاري

٭ محمد طالب ابراهيم الجدي

٭ عبدالعزيز محمد محيا الديحاني

٭ فيصل سعد عيد العازمي

٭ مصلح دغيشم حمد الشمري

٭ خالد راشد باتل ضاحي العازمي

٭ أحمد فالح مفلح الهبيده

٭ عمار عبدالله نادر العجمي

٭ سلمان فلاح فهيد العجمي

٭ سالم ساري مناور الرشيدي

٭ ناصر مشاري شريد فالح شريد

٭ سعود ناصر جابر المري

٭ خالد سالم محمد العازمي

٭ زيد مهدي زيد الحوري

٭ مذكر سالم عايض العازمي

٭ راشد فلاح ملوح العازمي

٭ ماجد عايض علوش العازمي

٭ عبدالعزيز راشد محمد بورسلي

٭ نايف سالم دعسان الدعسان

٭ نايف جرار محمد العازمي

٭ بدر عايد ثامر العازمي

٭ سعود عبدالعزيز عباس صرخوه

٭ عبدالله أحمد محمد العازمي

٭ ثامر فهد فهاد المطيري

٭ مشاري مهدي خلف العنزي

٭ شبيب محمد شبيب السهلي

٭ ناصر فراج الهبي العازمي

٭ محمد علي خلف ابراهيم

٭ أحمد خالد محمد النويعم

٭ طالب خلف بليل العتيبي

٭ عبدالرحمن معيض فراج العتيبي

٭ أحمد داود سليمان العوضي

٭ أحمد حمود فالح العازمي

٭ ناصر بدر منيف العنزي

٭ حسين مبارك مترك الدوسري

٭ أحمد عفر غثيث الخلف

٭ عبدالعزيز أحمد محمد القدفان

٭ حامد راشد محمد الرميضي

٭ فهد أحمد معرفي الفيلكاوي

٭ محمد جاسم محمد الخضر

٭ شافي علي شافي العجمي

٭ طارق عباس محمد خان

٭ محمد سعيد محمد العبيدي

٭ جابر صالح جابر العنزي

٭ حمد يوسف عبدالله بو رحمه

٭ نايف مهدي فالح العجمي

٭ عادل حمدان لزام غريب

٭ بندر محسن سلمان المطيري

٭ ماجد عبدالله سعود الماجدي

٭ رائد فهد سعد الحضينة