عاطف رمضان



قام وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.محمود بوشهري بزيارة إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان، حيث تم خلالها تبادل الأفكار والخطط المهمة المتعلقة بالبنية التحتية والمشاريع الجديدة التي تهدف إلى دفع عجلة التقدم والتنمية داخل الدولة، وكذلك مناقشة مجموعة من المواضيع والمشاريع الحيوية المشتركة، ويأتي ذلك في سياق الخطوات الفاعلة نحو تحقيق أهداف رؤية كويت 2035.



وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء والتجارب حول آليات تسريع وتيرة العمل وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية، والعمل على حل مشكلات جنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله والمطلاع في أسرع وقت ممكن.



وشدد الطرفان على الحاجة الماسة إلى التعاون المستمر وتبادل الخبرات بين الوزارات كخطوة أساسية لضمان الإنجاز الفعال للمشاريع الحيوية التي ستدعم بشكل كبير البنية التحتية في الكويت وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة ضمن رؤيتها لعام 2035.



وأكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك وضرورة التنسيق الفعال بين الوزارات لتسهيل إجراءات العمل وضمان توفير الخدمات العامة للمواطنين بكفاءة وفاعلية.



وتم الاتفاق على تبني سلسلة من التدابير العاجلة لتسريع عملية البناء وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم المشاريع السكنية، بالإضافة إلى أهمية تسريع وتيرة العمل وإزالة كل المعوقات التي تواجه المشاريع الجاري تنفيذها، خصوصا تلك المتعلقة بالرعاية السكنية وحل مشكلات المواطنين في جنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله والمطلاع بشكل عاجل.



وتأتي هذه الجهود في إطار السعي المشترك لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة ملائمة تلبي تطلعاتهم.



إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة وجدول زمني محدد يهدف إلى متابعة تنفيذ التوجيهات وتقييم النجاحات المتحققة بشكل دوري، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة في المدى المحدد.



تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة المتواصلة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير السكن المناسب الذي يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان، مع التأكيد على أهمية تعزيز البنية التحتية والخدمات العامة.



تلتزم الوزارات بالعمل المشترك وتحقيق الأهداف الوطنية بروح الفريق الواحد، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل المعايير والممارسات لضمان تنفيذ المشاريع السكنية بأعلى جودة وفي الوقت المناسب.