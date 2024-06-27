عبدالكريم عبدالله



أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بنقل التبعية الفنية لكل شعب التعقيم بالمستشفيات والمراكز الصحية، إلى إدارة منع العدوى والتعقيم، التابعة لقطاع الصحة العامة.



يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز معايير الصحة والسلامة في المؤسسات الصحية، وتوحيد الإجراءات والممارسات الفنية المتعلقة بالتعقيم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال.



هذا، وأكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يأتي استكمالا لتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث يعمل على تعزيز الرقابة على عمليات التعقيم، بما يسهم في رفع مستوى الأداء، وتقليل مخاطر العدوى في المستشفيات والمراكز الصحية.