يعود الفنان القدير راشد الشمراني لتجربة مختلفة في بطولة مسلسل «كرمال الولد» بفكرة جديدة مختلفة عن سابقتها، بعد مضي وقت على تقديم الأعمال طوال الفترة الماضية، يأتي هذا العمل على منصة شاهد، بمشاركة كوكبة من النجوم السعوديين، حيث يتميز هذا المسلسل بالمواقف الكوميدية والقصة الأصيلة داخل المجتمع، ما بين الأب والابن واستمرارية سلالة الأحفاد، والمحافظة عليها.



يقول راشد الشمراني: «إن العمل يعتمد على كوميديا الموقف في معظم المشاهد، وهذا نادر حصوله بأن يضم أي عمل هذا الكم من المشاهد المعتمدة على هذا النوع من الكوميديا».



وبين الشمراني أن القصة ليست جديدة على المشاهد، أي قصة الأب القلق على استمرار السلالة، ويريد حفيدا مهما كان الثمن، ويتجاوز المعاملة الإنسانية مع أقرب الناس له في سبيل الحصول على الحفيد، وتتوالى الأحداث، مضيفا الشمراني أن «العمل واضح المعالم، إذ يدور حول الابن الذي كان يعيش مع أمه في لبنان وعاد إلى الرياض، والابن الأكبر غير القادر على إنجاب الولد الذكر، لذا يركز على الابن الأصغر، في عمل يحوي مفارقات في اللهجات والبيئة ومن هذه المفارقات تبرز الكوميديا»، ولافتا راشد إلى أن العمل يصور رشيد في علاقته بابنه الأكبر والأصغر وابن عمه «السكيرين»، وبينهما تنافس على الأرض والعمودية، مع وجود شخصيات أخرى ثم العصابة، ويثني على العمل مع المخرج منير الزعبي، الذي يصفه بالمرن والمريح في التعامل.



يذكر أن مسلسل «كرمال الولد» من بطولة: راشد الشمراني، حبيب الحبيب، ماجد مطرب، عبدالعزيز السكيرين، علي الحميدي، سعيد صالح، محسن الشمري، سالم الخزيم، عهود السامر، عجيبة الدوسري، فتون الجار الله، مايسى عبود، ضيفة الشرف نجمة الكوميديا اللبنانية ليليان نمري، وظهور خاص للنجم إبراهيم الحجاج وآخرين. وتأليف عبدالعزيز المدهش، وإخراج منير الزعبي، وإشراف عام خلف الحربي، وغناء التتر ماجد المهندس.