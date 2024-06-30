

مفرح الشمري



تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ينطلق غدا مهرجان صيفي ثقافي بدورته الـ16 على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا من خلال ليلة غنائية استثنائية بعنوان «ليلة صالح الحريبي»، وذلك لمسيرته الفنية الطويلة والتي حقق من خلالها إنجازات عديدة للأغنية الكويتية منذ دخوله للساحة الفنية وحتى وفاته.



الليلة يحييها نجله المطرب أحمد الحريبي الذي سيشدو بروائع والده الغنائية التي لاتزال عالقة في الأذهان والتي شكلت نقطة تحول كبيرة في تاريخ الأغنية الكويتية محليا وخليجيا وعربيا.



يتصدى لقيادة الليلة الغنائية المايسترو محمد البعيجان الذي يجري حاليا العديد من البروفات حتى تظهر الليلة بالمستوى المطلوب وتليق بعطاءات المطرب الراحل صالح الحريبي.



مهرجان «صيفي ثقافي 16» تستمر أنشطته حتى 29 أغسطس، ويتضمن العديد من الأنشطة التي أعدها قطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مثل الأمسيات الشعرية والأمسيات الغنائية والأدبية والفكرية والورش التدريبية التي تستهدف الصغار والناشئة والكبار والتي ستقام بجميع محافظات الكويت.