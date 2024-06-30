

أعلنت الإدارة العامة للمرور التي يرأسها اللواء يوسف الخده عن تسجيل رقم كبير في أعداد المخالفات التي قامت بتنفيذها خلال الأسبوع الماضي والتي تجاوزت 50 ألف مخالفة.



وأظهرت الإحصائية الأسبوعية للمرور ان الحملات التي نفذتها في الفترة من السبت 22 الجاري حتى الجمعة 28 منه، أسفرت عن تحرير 50720 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب ضبط 28 حدثا من دون رخصة قيادة، وحجز 421 دراجة نارية (عدد كبير منها جراء عدم الالتزام بتوقيت حظر سير دراجات توصيل الطلبات في الفترة من 11 صباحا حتى الـ 4 عصرا).



وتضمنت الإحصائية انه تم التحفظ على 49 شخصا وحجز 87 مركبة في كراج الحجز، وتحويل 28 حدثا إلى نيابة الأحداث بعد ضبطهم أثناء قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، كما تم استقبال 3127 بلاغا متنوعا كان منها تحويل 1500 حادث تصادم إلى مخافر المناطق، إلى جانب ذلك، تم ضبط 17 شخصا و93 مركبة مطلوبين قضائيا، و10 أشخاص لا يحملون إثباتا رسميا و5 أشخاص بحالة غير طبيعية، وأحيل الأشخاص والمركبات إلى جهات الاختصاص.