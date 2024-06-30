عبدالكريم العبدالله



ناشد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين سبيل العازمي وزير الصحة د.أحمد العوضي بتطبيق «البصمة المرنة» على الموظفين في جميع القطاعات أسوة بالوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مؤكدا أن الوزير العوضي حريص كل الحرص على التسهيل على الموظفين، وهذا ما لمسناه منه خلال لقاءات سابقة مع النقابة. وأشار العازمي في تصريح صحافي إلى أن «البصمة المرنة» تسهل على موظفي وزارة الصحة في مختلف القطاعات الوظيفية وتتيح لهم دواما مريحا بساعات عمل متوازنة تضمن دخولهم وخروجهم دون تقصير في أداء المهام الوظيفية. وأفاد بأن تطبيق «البصمة المرنة» على موظفي وزارة الصحة سوف يحقق مبدأ العدالة والنزاهة وسيوفر الرضا الوظيفي لجميع العاملين في المنظومة الصحية. واقترح العازمي تطبيق «البصمة المرنة» في المرحلة الأولى بشكل تجريبي على موظفي وزارة الصحة، ومن ثم اعتماده مراعاة لطبيعة مختلف المهن الصحية، لافتا إلى أن تطبيقه سيخلق بيئة عمل ملائمة لمنتسبي الوزارة، حيث يمكنهم من إثبات حضورهم وانصرافهم بمرونة.