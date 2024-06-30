ضرورة التأكد من سلامة تمديدات أسطوانة الغاز وعدم وجود أي تسريبات من خلال الفحص الدوري لها

مراعاة إجراءات السلامة في المصاعد وعمل الصيانة الدورية لها

يجب أن تكون المسابح الخاصة مسورة ومقفلة وغير متاحة للأطفال إلا بوجود شخص بالغ ملم بمهارات السباحة تجنباً للغرق

أهمية عدم تحميل نقاط الكهرباء فوق طاقتها من الأحمال والأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامة التوصيلات والتمديدات في المنزل

آلاء خليفة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وتزايدها تتزايد نسبة حدوث الحرائق المنزلية والمركبات وغيرها، ويتزايد معها عمل رجال قوة الإطفاء العام «العين الساهرة» للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين على حد السواء. وتأتي هذه الحرائق لتمثل جرس إنذار لتسليط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى حدوث أي كوارث أو فواجع وكذلك على التعليمات والإرشادات الواجب اتباعها لتجنب حدوثها. وفي هذا السياق، ورغبة في توعية أفراد المجتمع حتى يتفادوا حدوث الحرائق، التقت «الأنباء» رئيس قسم العلاقات العامة والمطبوعات بقوة الإطفاء العام العقيد يوسف رجب البلوشي في حوار شامل تحدث فيه عن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق والنصائح والإرشادات لتجنب حدوثها. كما سلط البلوشي الضوء على أبرز التعليمات الواجب اتباعها أثناء انقطاع الكهرباء وتواجد أشخاص داخل المصاعد، كما قدم لنا أبرز الإجراءات الواجب اتباعها من قبل قائدي المركبات خاصة في فترة الظهيرة لتجنب حدوث حرائق المركبات التي تزيد مع ارتفاع درجات الحرارة. كذلك وجه العقيد البلوشي نصائح وإرشادات كذلك لمرتادي البحر سواء للسباحة او الصيد وأهم تعليمات الأمن والسلامة للحفاظ على أرواح الجميع. كل هذه الأمور وغيرها تفاصيل في السطور التالية للقاء مع العقيد يوسف البلوشي:



بداية، ما الأسباب الرئيسية وراء تزايد الحرائق في فترة الصيف، وما نصائحكم للمواطنين والمقيمين لتفادي حدوث الحرائق؟



٭ هناك العديد من المسببات للحرائق والحوادث في أماكن السكن والتي ينبغي الالتفات إليها، وأبرزها الكهرباء، فمن أهم هذه المسببات شيوعا الأحمال الكهربائية الزائدة والتي تحدث عادة نتيجة تحميل نقاط الكهرباء والموصلات الكهربائية فوق طاقتها من الأجهزة والمعدات الكهربائية، أو الالتماس الكهربائي الذي يحدث نتيجة رداءة الموصلات او التوصيلات الكهربائية، الشواحن، وننصح دائما باقتناء الموصلات ذات النوعية الجيدة المعتمدة من قبل قوة الإطفاء العام،



ومن الأسباب كذلك عبث الأطفال بمصادر الكهرباء والحرارة الذي يعد من المسببات الرئيسية لحدوث الحرائق والحوادث، لذا يجب الحرص على متابعتهم ومراقبتهم باستمرار لسلامتهم وتفاديا لوقوع الحوادث خاصة ان الأطفال يستخدمون الشواحن والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك ينبغي عدم السماح للأطفال بدخول المطابخ لتجنب العبث بمصادر الحرارة أو الغاز أو الأدوات الخطرة الموجودة في المطبخ كالخلاطات والفرامات وأدوات التقطيع. كما ينغي تنظيف شفاط الموقد بين فترة وأخرى، حيث تشكل الزيوت المتراكمة فيها خطورة وقد تتسبب بحدوث الحريق مع الحرارة العالية.



لا بد كذلك من التأكد من سلامة تمديدات أسطوانة الغاز وعدم وجود أي تسريبات من خلال الفحص الدوري لهذه الأسطوانات وتمديداتها بتمرير إسفنجة مبللة بالماء والصابون على رأس الأسطوانة والخراطيم للتأكد من عدم وجود تسريبات وفي حال خروج فقاعات ذلك يرشدنا إلى وجود تسريبات بالغاز وفي تلك الحالة لا بد من اتباع إجراءات معينة لتفادي وقوع الحوادث، وذلك لأنه في حال تشبع المكان بالغاز يمكن ان يحدث انفجار في حال اندلاع الشرارة الواحدة، وفي تلك الحالة لا بد من فتح الأبواب والنوافذ لعمل التهوية اللازمة داخل المنزل وإخلاء المنزل من الأشخاص المتواجدين ومحاولة إغلاق مصدر الغاز والاتصال على الطوارئ في الحالات الطارئة ومن الأمور المهمة الواجب التنويه اليها ضرورة عدم لمس أي زر كهربائي في حال وجود تسريبات في الغاز سواء بالفتح او الإغلاق نظرا لأن أي شرارة من الممكن ان تصدر من الزر الكهربائي يمكن ان تؤدي لحدوث انفجار، ولا بد كذلك من الحرص على إغلاق مصدر الغاز عند الانتهاء من عمليات الطبخ وعند الخروج من المنزل.



وفيما يخص المسابح الخاصة فينبغي أن تكون مسورة ومقفلة وغير متاحة للأطفال في أي وقت إلا بوجود شخص بالغ وملم بمهارات السباحة، بالإضافة إلى ضرورة توافر وسائل السلامة الأخرى الخاصة بالمسابح، وجود أرضيات مقاومة للانزلاق، ومراعاة عمق المسابح ووجود سلالم للنزول إلى المسبح والمقابض المحيطة بالمسبح، وغيرها من وسائل السلامة.



من ناحية أخرى، فإن المصاعد تتواجد في معظم الوحدات السكنية والمرافق العامة ولا بد من مراعاة إجراءات السلامة فيها التي تعد من الأمور الضرورية لسلامة مرتاديها وخاصة الأطفال، حيث يجب منعهم من استخدام المصاعد دون وجود شخص بالغ برفقتهم، بالإضافة إلى مراعاة إجراءات السلامة الأخرى الخاصة بالمصاعد كتركيب مصاعد من شركات معتمدة من قبل قوة الإطفاء العام وعمل الصيانة الدورية لها، والتقيد بالحمولة المناسبة للمصعد، بالإضافة إلى وجود نظام تهوية مناسب في المصعد وعدم العبث بأزرار المصعد وتوفير بطارية المصعد والتي تقوم بإيصال المصعد إلى أقرب طابق وفتح الباب في حال انقطاع التيار الكهربائي، ومن الأمور المهمة كذلك في المصاعد بطارية المصعد التي تركب لإيصال المصعد لأقرب طابق في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المصعد وفي تلك الحالة يتمكن الأفراد المتواجدون داخل المصعد من الخروج بسلام وأمان.



نود تسليط الضوء على الأحمال الكهربائية في الصيف، وما هي الإجراءات المناسبة التي يمكن أن يقوم بها صاحب المنزل لتفادي زيادة الحمل الكهربائي وتجنب حدوث الحريق في المنزل؟



٭ لابد من عدم تحميل نقاط الكهرباء فوق طاقتها من الأحمال والأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامة التوصيلات والتمديدات الكهربائية في المنزل والحرص على استخدام موصلات معتمدة وذات جودة عالية، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من غلق وفصل جميع الأجهزة الكهربائية غير الضرورية خاصة عند الخروج من المنزل كالشفاطات وغيرها بالإضافة إلى أسطوانة غاز الطبخ.



ما أبرز التعليمات الخاصة من الإطفاء في حالة انقطاع الكهرباء؟



٭ في حال انقطاع الكهرباء ندعو الجميع إلى تجنب استخدام المصاعد الكهربائية، وهو ما ينطبق أيضا إذا كانت هناك فترات محددة للقطع المبرمج للتيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وينبغي على الجميع اتباع إرشادات التعامل في حال توقف المصعد أو انقطاع الكهرباء وأبرزها التزام الهدوء وعدم الارتباك والضغط على زر الإنذار لطلب المساعدة فضلا عن الطرق على أبواب المصعد لطلب المساعدة وعدم محاولة فتح باب المصعد في محاولة للهروب لعدم تعريض حياة الشخص المتواجد في المصعد للخطر وضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ 112 لطلب المساعدة.



هل هناك إجراءات يجب اتباعها من قبل قائدي السيارات خاصة في فترة الظهيرة بالشوارع؟



٭ نود أن نوجه مجموعة من إرشادات السلامة للإخوة مرتادي المركبات لتفادي حدوث حرائق السيارات، وأبرزها عمل الصيانة الدورية للسيارة بصورة منتظمة من تبديل زيت المحرك وتزويد السيارة بالمياه، عدم ترك مواد قابلة للاشتعال في السيارات في درجات الحرارة المرتفعة ومنها العطور وقناني المشروبات الغازية وبطاريات الأجهزة والقداحات بأنواعها المختلفة بالإضافة إلى عدم ترك الشواحن والأجهزة الذكية ذات البطاريات والشاحن المتنقل «الباور بنك» في درجات الحرارة المرتفعة داخل السيارة وإجراء وعمل التوصيلات الكهربائية الخاصة بالسيارة عند ورش متخصصة لتجنب حدوث الالتماس الكهربائي فضلا عن ضرورة عدم التدخين داخل السيارة وضرورة إطفاء المحرك عند التزود بالوقود والتأكد من وجود مطفأة حريق «بودرة جافة» بالسيارة صالحة للاستخدام وعدم ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة بالسيارة فضلا عن أهمية ترك نوافذ السيارة مفتوحة قليلا عند ركنها لفترات طويلة.



ما نصائحكم لمرتادي البحر سواء للسباحة او للصيد بالقوارب والتي تحمل مواد سريعة الاشتعال مثل الوقود والزيوت وما شابه؟



٭ ننصح الإخوة مرتادي البحر للسباحة بالحذر والتوجه إلى الأماكن الآمنة المخصصة للسباحة ولا توجد بها تيارات مائية، ومراقبة الأطفال بصورة مستمرة وضرورة وجود شخص بالغ وملم مع الأطفال وعدم تركهم بمفردهم تجنبا لتعرضهم للغرق، بالإضافة إلى توفير مستلزمات السلامة للسباحة، وكذلك بالنسبة لمرتادي البحر للصيد أو النزهات البحرية يجب عليهم التأكد من حالة الطقس قبل الإبحار، والابلاغ عن وقت الخروج والعودة والوجهة، وسلامة الزورق للإبحار والتزود بالوقود، وتوفير مستلزمات السلامة فيه كأطواق النجاة ومطفأة الحريق، إضافة إلى التزود بالمياه والطعام اللازم وتوافر وسيلة اتصال وعدم التوجه إلى الأماكن المحظورة أو الخطرة أو القيام بتصرفات خاطئة قد تشكل خطورة على سلامة مرتادي الزورق.

نصائح مهمة للحماية من الحرائق في المنازل والسيارات وأماكن العمل





قال العقيد يوسف البلوشي خلال اللقاء: ننصح الإخوة المواطنين والمقيمين بالتقيد بإجراءات السلامة سواء في المنزل او مكان العمل او في السيارة أو في المرافق العامة مع مراعاة اقتناء وتوفير وسائل الحماية من الحريق كمطفأة الحريق التي تستخدم كإسعاف أولي في بداية حدوث الحريق وكذلك بطانية الحريق والتي يتم استخدامها داخل المطبخ في حالات اشتعال وعاء الطبخ، حيث إن هناك إجراءات لابد من اتباعها للتعامل مع اشتعال وعاء الطبخ والزيوت المشتعلة، فمن الخطأ ان يتم رش وعاء الطبخ المشتعل بالماء فلابد من تغطية السطح المشتعل بحائل سواء بغطاء الوعاء او ببطانية الحريق لمنع وصول الأكسجين إلى السطح المشتعل وبالتالي إخماد الحريق، وننصح كذلك بتوفير كاشف الدخان المنزلي في المنازل نظرا لأن غالبية حالات الوفيات التي تحدث خلال الحرائق تكون نتيجة الاختناق بسبب الدخان وبالتالي فإن كاشف الدخان يساعد في الكشف عن حدوث الحريق بشكل مبكر وبالتالي سهولة التعامل معه في بداية حدوثه.



وتابع: من الضروري التعرف على طرق استخدام تلك الوسائل وصيانتها بشكل مستمر لضمان فعالياتها وتدريب المتواجدين بالسكن عليها وعلى طرق التصرف والإخلاء في حالات الطوارئ، وننصح دوما بعمل خطة للإخلاء داخل المنزل أو في مقر العمل للأشخاص المتواجدين بأن يكون هناك أكثر من مخرج على الأقل مخرجين لكل مكان لتفادي وقوع الحوادث وأيضا سلامة الممرات سواء في المنزل او مواقع العمل بحيث يكون طريق الهروب سالكا.