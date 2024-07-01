عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستبدأ اليوم الإثنين توزيع الدفعة الثالثة من بطاقات الاحتياط لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، بدءا من الساعة 9 صباحا في مسرح المؤسسة حتى نفاد الكمية المخصصة. وستكون أولوية التوزيع للمواطنين المخصص لهم حتى تاريخ 31 أكتوبر 2006 وما قبل.



من جهة أخرى، أعلنت المؤسسة بدء تشغيل أول مجموعة من أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية بالمطلاع، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال قبل موعد التعاقد بـ 10 أشهر، كما تم تعزيز البدائل لتوفير خدمة المياه العذبة في المدينة، بتشغيل محطة تعبئة المياه في أمغرة، وجار العمل على إنهاء محطة تعبئة المياه في المطلاع، والتي من المتوقع تشغيلها في 15 يوليو 2024، بالإضافة إلى توفير محطتين إضافيتين.