تؤدي مؤسسة «انتصار» دورا مهما في علاج الصدمات النفسية والعنف الذي تعاني منه المرأة العربية من جراء الحروب والاضطرابات، وذلك باستخدام برامج متخصصة تعنى بالصحة النفسية وحالات العنف ضد المرأة في المنطقة.



وتعد المؤسسة التي تشرف عليها الشيخة انتصار سالم العلي منظمة خيرية غير ربحية، وهي الأولى في العالم العربي التي تسعى الى إحداث تغيير اجتماعي «منهجي» لتسهيل التعافي النفسي وتمكين النساء العربيات اللاتي تعرضن لصدمات الحروب والعنف.



وكان آخر مساهمات المؤسسة تقديم منحة 200 ألف دولار إلى المعهد العربي للمرأة التابع للجامعة اللبنانية - الأمريكية لتنظيم 3 محاضرات سنوية متخصصة اعتبارا من العام المقبل بهدف إيلاء قضية المرأة وصحتها النفسية الأولوية في المجتمع العربي.



وسيستفيد من هذه المنحة كل امرأة تناضل من أجل نيل حقوقها عبر برامج متخصصة يقدمها المعهد العربي حول قضايا حقوق المرأة في العالم العربي وزيادة الوعي بأهمية دعم المرأة نفسيا وتعزيز السلام في العالم.



من جهتها، أعربت مديرة المعهد العربي للمرأة ميريم صفير في تصريح لـ «كونا» عن تقديرها للدور «المهم» الذي تضطلع به مؤسسة انتصار لدعم قضايا المرأة وحقوقها في العالم العربي. وأكدت أن منحة مؤسسة انتصار ستخدم برامج المعهد بهدف دعم المرأة نفسيا ومساعدتها على التصدي للمشكلات النفسية التي تواجهها، مشيرا إلى أن المعهد يعمل ضمن 5 محاور رئيسة تستند إلى برامج إنمائية وأبحاث ودراسات إلى جانب التواصل مع مهتمين في العالم العربي.



من جهتها، قالت المدير التنفيذي لمؤسسة «انتصار» كريمة عنبر في تصريح مماثل لـ«كونا» إن مؤسسة انتصار تعد أول منظمة خيرية في العالم العربي تسعى الى إحداث تغيير اجتماعي منهجي لتسهيل التعافي النفسي للنساء العربيات من صدمات الحروب والعنف.



وأضافت ان مؤسسة انتصار تعد كذلك أول منظمة خيرية تستخدم العلاج بالدراما من أجل تسهيل عملية شفاء المرأة وتعافيها من الصدمات النفسية، موضحة أن العلاج بالدراما نوع من العلاج النفسي تستخدم فيه تقنيات المسرح لتحقيق أهداف علاجية.



وذكرت أن العلاج بالدراما يتميز بنشاط وتمرين تجريبي يمكن الفرد المشارك فيه من الحديث عن قصته الشخصية وتحديد هدفه وحل مشكلته من خلال التعبير عنها، وذلك بالاستعانة باختصاصيي العلاج بالدراما في الشرق الأوسط للمساهمة بخبراتهم ضمن ثقافاتهم ومجتمعاتهم لدعم مبادرة (مليون امرأة عربية).