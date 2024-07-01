ثامر السليم



كشف أمين عام جامعة الكويت د.فايز الظفيري، عن اعتماد برامج جديدة في كلية الدراسات العليا بمجلس اجتماع الجامعة المقبل، مؤكدا أن جامعة الكويت في السنوات السابقة سعت إلى طرح تخصصات جديدة وتم الإعلان عنها وأقسام جديدة، وسيتم في مجلس الجامعة القادم اعتماد برامج جديدة في كلية الدراسات العليا. وأفاد الظفيري في تصريح صحافي على هامش حفل تكريم أوائل الطلبة المتفوقين الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة، بأن بعض الكليات اليوم بجامعة الكويت حصلت على الاعتماد المهني، موضحا ان الجامعة حققت إنجازات في مناح مختلفة منها تقدم في التصنيف نتيجة تضافر جهود على مدى سنوات، فهي ليست وليدة الصدفة وإنما إنجازات تراكمية وتكاتف من سبقونا وسيتم استكمالها في المستقبل.