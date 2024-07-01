عبدالكريم العبدالله



تستعد وزارة الصحة - وبأثر رجعي من الأول من نوفمبر من العام الماضي 2023 - لصرف بدل «طبيعة عمل» لأفراد الهيئة التمريضية من الكويتيين والوافدين خلال الشهر الجاري.



وكانت وزارة الصحة قد عدّلت بدل «طبيعة العمل» لأفراد الهيئة التمريضية من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية من الكويتيين والوافدين، وذلك تحفيزا وتشجيعا للممرضين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، فضلا عن أن تكون المهنة «جاذبة». وجاء في تعديل طبيعة العمل لأفراد الهيئة التمريضية إلغاء الفئة «ج» وتعديل أصحابها إلى الفئة «ب»، علاوة على تعديل بعض الفئات من «ب» إلى «أ»، علما أن الزيادة في تعديل بدل «طبيعة العمل الجديد تتراوح بين 30 و50 دينارا حسب الفئة والمسمى الوظيفي»، وتم صرفها لما يقارب 10 آلاف ممرض وممرضة خلال الفترة الماضية، على أن يتم استكمال الصرف بـ «أثر رجعي» من نوفمبر 2023 خلال الشهر الجاري.