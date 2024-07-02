قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن مستشفى الولادة الجديد يشكل إضافة نوعية لنظام الرعاية الصحية في البلاد ويعزز من قدرة الوزارة على تقديم خدمات طبية متميزة وشاملة.



وأعرب وزير الصحة في تصريح صحافي عقب جولة ميدانية لمشروع مستشفى الولادة الجديد في منطقة الصباح الطبية التخصصية أمس الاثنين عن ثقته في أن المستشفى سيسهم بشكل كبير في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للنساء والأطفال، مؤكدا أهمية هذا المشروع في تعزيز قدرات القطاع الصحي.



وناقش الوزير مع المختصين من وزارة الصحة خلال الجولة تفاصيل تشغيل المستشفى والتأكد من جاهزية الأجهزة والمستلزمات الضرورية لتقديم خدمات طبية عالية الجودة، مبينا أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على متابعة تنفيذ المشاريع الصحية الكبيرة وضمان جاهزيتها للتشغيل وفق أعلى المعايير العالمية.



وتأتي الجولة تمهيدا لتشغيل المستشفى في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية في البلاد وتنمية الخدمات الطبية المقدمة، حيث يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن خطة التنمية ويقام على مساحة تبلغ 65 ألف متر مربع فيما تصل المساحة الكلية للمبنى إلى 357.400 متر مربع.



وصمم المستشفى وفق أحدث المعايير العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض النساء والولادة بما في ذلك مواصفات المباني الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة ويتمتع بطاقة استيعابية كبيرة تصل إلى 789 سريرا.



ويضم 59 غرفة ولادة و28 غرفة عمليات و81 عيادة خارجية وتتمتع 80 % من الغرف بإطلالة بحرية، مما يسهم في توفير بيئة مريحة للمراجعين إلى جانب صيدليات ومختبرات متخصصة لتلبية كل احتياجات المرضى.