عبدالعزيز الفضلي



في إطار الاستعداد للعام الدراسي المقبل استكملت وزارة التربية جميع تجهيزاتها لافتتاح مدارس جديدة بضاحيتي صباح الناصر وغرب عبدالله المبارك، وأعلنت منطقة الفروانية التعليمية عن فتح باب النقل للهيئات التعليمية والإدارية إلى تلك المدارس. وحددت المنطقة المدارس، في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، وهي مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين بضاحية غرب عبدالله مبارك، ومدرسة موضي برجس السور المتوسطة للبنات بضاحية صباح الناصر، ومدرسة قيس بن عبادة المتوسطة للبنين بضاحية صباح الناصر. ودعت المنطقة ممن لديهم الرغبة في النقل من أعضاء الهيئة الإشرافية والتعليمية إلى المدارس السالف ذكرها في العام الدراسي المقبل 2024/2025 تقديم طلب النقل من خلال الكود المرفق بالكتاب للمرحلتين المتوسطة والثانوية.