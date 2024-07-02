الدوحة - فريد عبدالباقي



وجّه نادي الريان القطري الشكر إلى لاعبه المغربي أشرف بن شرقي بعدما أعلن رسميا عن رحيله، وذلك بعد أن قضى مع الفريق موسما واحدا قادما من نادي الجزيرة الإماراتي مطلع الموسم الماضي، ولم يصل الريان إلى اتفاق لتجديد تعاقده. وشارك بن شرقي مع الريان خلال 21 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.



ويحظى اللاعب المغربي باهتمام من العديد من الأندية على رأسها الزمالك المصري فريقه السابق، بجانب اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي بضمه.



هذا، وأعلن الاتحاد القطري لألعاب القوى قائمة المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وضمت القائمة اللاعبين القطريين: معتز برشم بطل الوثب العالي الحاصل على 3 ميداليات أولمبية إجمالا، وهي ذهبية طوكيو 2020 وفضية أولمبياد لندن 2012 وريو 2016، والعداء أبو بكر حيدر في سباق 800 متر والثلاثي إسماعيل داود وباسم حميدة وعبدالرحمن صامبا في سباق 400 متر، بالإضافة إلى العداءة شهد محمد التي ستشارك في الأولمبياد لأول مرة بسباق 100 متر عدو.



وعلى مدار تاريخ مشاركات قطر في الأولمبياد حقق أبطال ألعاب القوى 4 ميداليات ملونة كانت البداية في برشلونة 1992 ببرونزية محمد سليمان في 1500 متر كأول قطري وخليجي يفوز بميدالية أولمبية، والميداليات الثلاث الأخرى حققها برشم بداية من لندن ونهاية بطوكيو، وهو أول رياضي آسيوي يحرز 3 ميداليات أولمبية في ألعاب القوى.