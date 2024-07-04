عاطف رمضان



قال المتحدث الرسمي لوزارة الأشغال العامة م.أحمد الصالح إن قطاع شؤون الهندسة الصحية في الوزارة بدأ تنفيذ أعمال تحسين البنية التحتية في منطقة اليرموك.



وأضاف الصالح أن أعمال المشروع تشمل استبدال شبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الأمطار، بالإضافة إلى الأعمال المدنية الخاصة بشبكة الهواتف بالتنسيق مع وزارة المواصلات، واستبدال أعمدة الإنارة والتمديدات الكهربائية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وأكد الصالح أنه سيتم تركيب خطوط للمياه المعالجة لتغذية شبكة الري في المنطقة، بالإضافة إلى قشط وفرش كامل للطبقة الإسفلتية واستبدال البلاط والكربستون للأرض.



وأشار إلى أن هذه الأعمال تأتي بناء على تعليمات وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان، التي شددت على مراعاة تطبيق أعلى درجات الأمن والسلامة والحماية في المواقع، خاصة أنها قريبة من المنازل والمدارس والمناطق الحيوية بالمنطقة. وأعرب الصالح عن شكره لسكان المنطقة على سعة صدرهم وتفهمهم أثناء تنفيذ هذه الأعمال.