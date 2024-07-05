أعلنت منصة «شاهد» المنضوية تحت مظلة «مجموعة MBC» عن عرضها مسلسل الأنيمي الجديد «جريندايزر يو»، وذلك ثمرة شراكتها المستمرة مع شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك».



بدورها، كانت شركة «مانجا» قد أعلنت عن شارة النهاية الرسمية لمسلسل الأنيمي «جريندايزر يو»، بالإضافة إلى بوستر جديد للمسلسل الذي من المقرر أن يبدأ عرضه على منصة «شاهد» في شهر يوليو لهذا العام 2024.



وفي هذا السياق، شدد طارق الإبراهيم، مدير المحتوى في منصة «شاهد» ومدير عام قناتي MBC1 وMBC دراما، على أهمية التعاون الاستراتيجي المستمر مع شركة مانجا للإنتاج. وأضاف: «تحظى أعمال شركة مانجا للإنتاج ببصمة فريدة تمنحها قيمة مضافة لدى جمهور «شاهد» الواسع بمختلف فئاته وشرائحه العمرية». وختم طارق الإبراهيم: «لا شك في أن أكثر ما يميز أعمال مانجا للإنتاج يكمن في المعايير الإنتاجية والفنية العالية التي تنتهجها، في موازاة محتواها الخلاق وما يتضمنه من رسائل اجتماعية وأخلاقية قيمة تتماهى مع ثقافة المنطقة وتتوافق مع أذواق المشاهدين وتجمع العائلة العربية في تجربة مشاهدة راقية ومليئة بالمتعة والفائدة والترفيه».



من جانبه، قال د.عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج: يسعدنا أن نعلن عن استمرار شراكتنا مع «شاهد». ونؤكد أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لشراكاتنا السابقة والتي تكللت بالنجاح. ويجدر بالذكر أن هناك عدة شراكات سابقة بين مانجا للإنتاج و«شاهد» في عرض عدد من الأعمال البارزة، مثل فيلم «الرحلة»، مسلسل «أساطير في قادم الزمان»، ومسلسل «كابتن تسوباسا».