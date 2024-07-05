كشف جيف بيزوس عن خطة لبيع 25 مليون سهم إضافي من شركة أمازون بقيمة 5 مليارات دولار، في وقت وصل فيه سهم الشركة إلى مستوى قياسي جديد، وقدمت الشركة إفصاحا بهذا الشأن بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء الماضي، على الرغم من أنه كان من الممكن أن تتم عمليات البيع في وقت مبكر من ذلك اليوم أيضا، وفقا لأوراق الإيداع. وباع «بيزوس» أسهما تبلغ قيمتها حوالي 8.5 مليارات دولار على مدى 9 أيام تداول في فبراير، وهي المرة الأولى التي تخلص فيها من أسهم الشركة منذ عام 2021. وستؤدي المبيعات الإضافية إلى رفع إجمالي مبيعاته هذا العام إلى ما يقرب من 13.5 مليار دولار، وفقا لحسابات مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.



وسيظل «بيزوس» مالكا لما يقرب من 912 مليون سهم، أو حوالي 8.8% من أسهم أمازون، بعد عملية البيع الأخيرة. وهو ثاني أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 221.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر «بلومبرغ» للثروات، ويمتلك أيضا شركة استكشاف الفضاء «بلو أوريغن»، وصحيفة «واشنطن بوست». وأغلقت أسهم «أمازون»، يوم الثلاثاء، عند 200 دولار للسهم، وهو أعلى مستوى منذ إدراجها عام 1997. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 32% هذا العام، ومن المتوقع أن تستفيد أعمالها السحابية من نمو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.



وأعلن «بيزوس» (60 عاما) في نوفمبر الماضي أنه سينتقل إلى ميامي من منطقة سياتل. وفرضت ولاية واشنطن ضريبة على أرباح رأس المال بنسبة 7% عام 2022، وهو أمر لا تطبقه فلوريدا، ما يعني أن نقل «بيزوس» من المحتمل أن يوفر له مئات الملايين من الدولارات من الضرائب.