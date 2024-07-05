لم يعد ريشي سوناك رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، بعد أن قدم استقالته رسميا للعاهل البريطاني الملك تشالز الثالث خلال لقاء في قصر باكنغهام اليوم الجمعة، وذلك إثر الهزيمة الساحقة لحزب المحافظين الحاكم في الانتخابات العامة التي جرت أمس الخميس.

وأكد قصر باكنغهام أن الملك تشالز قبل استقالة ريشي سوناك من منصبه كرئيس للوزراء. وقال القصر في بيان: «لقد التقى صاحب السعادة النائب ريشي سوناك بالملك، وقد قدم استقالته من منصب رئيس الوزراء، والتي كان جلالته سعيدا بقبولها».

وقد تم تصوير رئيس الوزراء السابق برفقة زوجته أكشاتا مورتي أثناء مغادرتهما قصر باكنغهام.

وكان سوناك أعلن الجمعة استقالته من زعامة حزب المحافظين مقدما اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات التشريعية البريطانية وعودة حزب العمال إلى الحكم.

وقال قبل مغادرته مقر رئاسة الحكومة «أنا آسف»، قبل أن يتوجه للقاء الملك تشالز الثالث لتقديم استقالته.

وأكد بالقول «لقد وصلني غضبهم وخيبة أملكم، وأنا أتحمل المسؤولية».