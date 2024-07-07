بحثت المديرة العامة لمكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي مع نائب المدير العام لمكتبة الأرشيف العثماني صباح الدين بيرام سبل التعاون في مجالات الأرشفة والتوثيق.



جاء ذلك خلال زيارة أجرتها العازمي والوفد المرافق لها إلى مقر مكتبة الأرشيف العثماني في مدينة إسطنبول بدعوة من الرئاسة التركية وكان في استقبالها نائب المدير العام للأرشيف العثماني والمسؤولين بالمكتبة.



وقالت العازمي في تصريح لـ (كونا) إنه جرى خلال الزيارة مناقشة إبرام بروتوكول تعاون بين مكتبة الكويت الوطنية والأرشيف العثماني.



وأضافت أنه جرى خلال الزيارة الاتفاق على استضافة المسؤولين بالأرشيف العثماني في الكويت لإقامة معرض للمخطوطات العثمانية المتعلقة بتاريخ الكويت وحكامها، مشيدة بالتعاون المميز بين الكويت وتركيا في المجالات كافة.



من جانبه، قدم مدير إدارة العلاقات الخارجية بالمكتبة العثمانية جواد إيكليجي شرحا حول العمل في المكتبة والوثائق والمخطوطات التي تضمها، وجرت مشاركة وثائق مهمة مع الوفد الكويتي منها وثائق عليها توقيع وختم حاكم الكويت الراحل الشيخ مبارك الصباح.



وأعرب إيكليجي عن استعداد مكتبة الأرشيف العثماني الكامل للتعاون مع دولة الكويت بكل ما تمتلكه من وثائق ومخطوطات لاسيما فيما يتعلق بطرق ترميم المخطوطات وكيفية الحفاظ عليها.



وقدم نائب المدير العام لمكتبة الأرشيف العثماني للمديرة العامة لمكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي هدايا تذكارية تحمل توقيع حاكم الكويت الراحل الشيخ مبارك الصباح.



كما شهدت الزيارة عرضا لطرق البحث في الأرشيف الإلكتروني وجولة في معرض المخطوطات.