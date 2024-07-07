زيادة مقاعد الطب البشري والأسنان والصيدلة مقارنة بالعام الماضي

تطبيق الاختبار الوطني هذا العام ضمن المساعي الرامية إلى ضبط جودة التعليم



ثامر السليم



اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي للعام 2024- 2025 للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامي 2023/2022 و2023- 2024 بمختلف أنواعها من المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية.



وأعلنت وكيلة وزارة التعليم العالي بالتكليف لمياء الملحم في بيان رسمي عن أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية للوزارة للعام الجامعي 2024- 2025، موضحة أنه يمكن للطالب الدخول عبر موقع الوزارة وإدخال الرقم المدني لمعرفة نتيجة القبول في التخصص وبلد الإيفاد.



وهنأت الملحم الطلبة والطالبات المقبولين في البعثات الخارجية وذويهم، داعية الله لهم التوفيق في حياتهم الأكاديمية، مشيرة إلى أن أعداد المقبولين في خطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام بلغت 3325 طالبا وطالبة.



وأوضحت الملحم أن خطة البعثات الخارجية لهذا العام اشتملت على عدة تخصصات جديدة، بهدف تنوع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وتزويد المنظومة الصحية بتخصصات طبية، وطبية مساندة ذات جودة وكفاءة عالية، حيث تمت زيادة مقاعد التخصصات الطبية في الخطة الأصلية لهذا العام مقارنة مع العام الماضي، والذي جاء بتوجيهات ومتابعة مباشرة من د.عادل العدواني وبجهود حثيثة من المكاتب الثقافية في دول الإيفاد.



وأشارت إلى أن «التعليم العالي» حرصت على تطبيق الاختبار الوطني كمرحلة أولى هذا العام من خلال اختبار القدرات المعمول به في جامعة الكويت، ليكون معيارا من معايير القبول في البعثات الخارجية لخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى ضبط جودة التعليم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، بهدف خفض نسبة تسرب الطلبة لاستكمال دراستهم في الخارج، وتوفير الفرصة لكل المتقدمين على قدم المساواة لقبولهم في البعثات الخارجية، مما سينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية في الكويت.



وشددت الملحم على ضرورة التزام الطلبة بقوانين الهجرة بدول الابتعاث، ولوائح البعثات والمعادلات لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة، مؤكدة على أهمية التزام الطلبة المقبولين بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لكل طالب، حيث سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لهم فقط، وذلك لاستكمال إجراءات اعتماد البعثة. وذكرت أنه يمكن للطلبة متابعة المرحلة الثالثة والأخيرة لحملة «وجهني» عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة للاطلاع على كل المعلومات التي تهم الطلبة وذويهم لمرحلة ما بعد القبول، داعية الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية إلى حضور اللقاء التنويري الذي تقيمه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة الكويت يومي الثلاثاء والاربعاء 9 و10 يوليو الجاري، على 3 فترات، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للطلبة المقبولين لمعرفة موعد اللقاء التنويري.