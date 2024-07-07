أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في بعض مؤسسات التعليم العالي في السعودية.



ونص القرار على:



مادة أولى



يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة ببرنامج البكالوريوس تخصص الطب البشري في المملكة العربية السعودية بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي:



1 - جامعة المعرفة.



2 - جامعة دار العلوم بالرياض.



مادة ثانية



يجب ان يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة ثالثة



يجب ان يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحدد لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة



يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، ويجب مراعاة ان تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في الكويت.



مادة خامسة



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.