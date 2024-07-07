شنغهاي ـ آلاء خليفة



خلال شهر يوليو الجاري تتولى الصين الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون، ومن هذا المنطلق دعت لجنة حسن الجوار والصداقة والتعاون «GNFCC» التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون «SCO» عددا من ممثلي وسائل الإعلام حول العالم، ومنها «الأنباء» لزيارة الصين، على هامش منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون والذي تستضيفه مدينة تشينغداو الصينية من 7 إلى 9 الجاري. وكانت أولى محطات الوفد الإعلامي مدينة شنغهاي الصينية باعتبارها المركز الاقتصادي والمالي الدولي، ومركز التجارة والشحن والتكنولوجيا والابتكار في الصين.



وتعمل شنغهاي على تسريع وتيرة البناء لتصبح مدينة دولية اشتراكية حديثة ذات تأثير عالمي، وتلعب دورها كرائدة وقائدة على الطريق الصيني نحو التحديث، وفيها تم وضع طائرة الركاب الكبيرة سي 919 المطورة محليا قيد التشغيل التجاري، ولا تزال إنتاجية الحاويات في ميناء شنغهاي الأعلى في العالم خلال السنوات الأخيرة، كما تروج لبيع السيارات الكهربائية الصينية، وهو ما يمثل 60% من الإجمالي العالمي، كما يصادف عام 2024 الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المركز الدولي للابتكار العلمي والتكنولوجي.



وبزيارة مؤسسات الابتكار التكنولوجي في شنغهاي، تعرف ممثلو وسائل الإعلام عن كثب على شنغهاي التي ينظر إليها كمحرك مهم للتنمية عالية الجودة في الصين ومركز تنافسي لتطوير قوى إنتاجية جديدة، كما قام الوفد الإعلامي بالعديد من الزيارات شملت الشركات والمؤسسات الصينية الاقتصادية والتجارية والبيئية واللوجستية والموانئ، ومنها شركة Lazas Network Technology لتوصيل الطلبات، وHozon New Energy Auto لصناعة السيارات الصينية التي تعتمد على الطاقة النظيفة وميناء يانغشان للمياه العميقة، وجولة ميدانية في مرافق شركة شنغهاي لهندسة الإنفاق. انطلقت جولات الوفد الإعلامي بزيارة لشركة لازاس لتوصيل الطلبات، والتي يصل مجموع المحلات التجارية المسجلة في تطبيقها إلى 4 ملايين وتوفر خدماتها لاكثر من 5 مليون مشترك في منصتها الالكترونية، ممن يقطنون 337 مدينة و2634 مقاطعة صينية، ويتوزع بها ما يزيد على 11546 مركزا تابعا للشركة التي تختص بتوصيل الأدوية والطعام والزهور، إلى جانب مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة وتقديم الدعم اللازم لهم، وصولا إلى طرح الاستشارات الطبية من قبل أطباء محليين تعتمدهم الشركة يتكفلون بتقييم الوضع الصحي للمرضى وتحديد العلاج لهم.



عقب ذلك، اتجه ممثلو وسائل الإعلام إلى شركة Hozon New Energy Auto لصناعة السيارات الصينية الذكية والصديقة للبيئة والتي أبصرت النور عام 2014، لتصبح كيانا تجاريا يعتمد على البحث والتطوير التكنولوجي المبتكر في التصنيع الذكي وخدمات المبيعات متعددة القنوات، بالإضافة إلى دمج منتجات الأجهزة العصرية والبرمجيات، لتمتلك أكثر من 2000 تقنية حاصلة على براءة اختراع.



كما زار الوفد العلامة التجارية Nezha Automobile، والتي نفذت إستراتيجية تخطيط عالمية في 4 بلدان و8 مواقع باستثمارات إجمالية تتخطى 3 مليارات دولار بأياد عاملة تصل إلى 9000 موظف.



كما قام الوفد الإعلامي بزيارة إلى ميناء شنغهاي الدولي والذي تم ضمه لميناء يانغشان، باعتباره أضخم ميناء اصطناعي للمياه العميقة من نوعه في العالم، وهو أيضا مشروع إستراتيجي ومحوري لبناء مركز الشحن الدولي في شنغهاي، حيث كانت المرحلة الرابعة التي بدأ العمل لإنجازها عام 2014، لبناء أوسع محطة مؤتمتة متكاملة في العالم تتبع أعلى المعايير المعمول بها في مجال التخطيط التكنولوجي الخاص بمحطات الحاويات الدولية الحالية، بمساحة إجمالية تبلغ 2.23 مليون متر مربع، وبطول الخط الساحلي لمحطة الحاويات والذي يقدر بـ2350 مترا، ويتضمن 7 مواقع لوقوف الحاويات الكبيرة في المياه العميقة.



وبحسب التقديرات المحلية، فإن سعة المرور السنوية للحاويات التي تمر عبر ميناء يانغشان للمياه العميقة تبلغ 4 ملايين ومن المتوقع زيادته إلى 6.3 ملايين في المستقبل.

الوفد الإعلامي زار المشروع الذي سيتم افتتاحه عام 2025

«المركز الإداري لبلدية بكين».. أكبر محطة نقل شاملة تحت الأرض بقارة آسيا

بكين - آلاء خليفة

كان الوفد الإعلامي على موعد في العاصمة بكين لزيارة أكبر محطة نقل شاملة تحت الأرض في آسيا، فعلى بعد 30 كيلومترا من ميدان السلام السماوي، يتحول «المشروع العملاق» المتاخم لقناة الألفية الكبرى تدريجيا من مخطط أولي إلى واقع ملموس، حيث يعد المشروع أكبر مركز نقل شامل تحت الأرض في آسيا، هو مركز محطة المركز الإداري لبلدية بكين، وفي الوقت الحاضر تم الانتهاء من الهيكل الرئيسي للمشروع بشكل أساسي، وظهرت 4 قطع من «أشرعة بكين؟ التمثيلية وحاليا يخضع المشروع للإنشاء من حيث الهيكل الثانوي والديكور.



وعلى هامش الجولة، قال المسؤولون ان مساحة المشروع تبلغ 61 هكتارا، ومساحة البناء 1.28 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يتم وضعه قيد الاستخدام عام 2025، ويقدر متوسط ​​تدفق الركاب اليومي في الاتجاهين إلى 940 ألف شخص، وفي المستقبل سيتم دمج وظائف النقل مع مكتب الأعمال والترفيه الثقافي والوظائف الأخرى لإنشاء نموذج جديد من «تكامل المحطة والمدينة».



وأوضح المسؤولون ان المشروع ضخم وعميق ويبلغ الحد الأقصى لعمق الحفر 47 مترا، وبالنظر إلى أنها قريبة من القناة الكبرى، فمن المرجح أن تتسبب المياه الجوفية الوفيرة في خطر انهيار أعمال الحفر، فقد تخلى مهندسو شركة بناء السكك الحديدية الصينية عن طريقة البناء التقليدية واعتمدوا بشكل مبتكر طريقة «البناء العكسي للحفر والتغطية»، ولإدخال ضوء الشمس بشكل فعال تحت الأرض، تم تركيب إجمالي 5 آبار إضاءة في المحطة.



وفي «أشرعة بكين»، تم تجهيزها بواقي شمس مثقوب لموازنة الأحمال الباردة والساخنة، والتحكم بشكل عقلاني في الإضاءة الداخلية وبيئة الحرارة، وضمان ما يكفي من أشعة الشمس وكذلك الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف. ووفقا لكبير مهندسي مشروع بناء السكك الحديدية الصينية، من المتوقع أن يؤدي هذا التصميم إلى تقليل استهلاك كهرباء الإضاءة بنحو 486 ألف كيلوواط ساعة سنويا.



كما تحل روبوتات التفتيش الذكية وروبوتات البناء الخرسانية محل العمال تدريجيا وقد قام المهندسون من شركة China Railway Construction بدمج تقنيات BIM وGIS وإنترنت الأشياء بشكل عميق لتطوير وتطبيق منصة إدارة ذكية لإنتاج السلامة، كما استخدموا التكنولوجيا الجاهزة على نطاق واسع. من خلال نمذجة BIM وطلبها، ومعالجة التصنيع المسبق في المصنع، وتركيب «لبنات البناء» في الموقع، يمكن لـ 40 عاملا إكمال بناء ما يقرب من 10000 متر مربع من ألواح الألمنيوم المعلقة الجافة في شهرين فقط، مما يوفر ما يقرب من 25% من القوى العاملة وتقصير المدة فترة البناء بنحو 30% مقارنة بالتقنية التقليدية. وبهذه الطريقة، يمكن تحقيق البناء الأخضر والصديق للبيئة والفعال وباعتباره أكبر مشروع مركز نقل شامل تحت الأرض في آسيا وواحد من أكبر 10 محاور في بكين تواجه البلاد بأكملها، فإن محطة المركز الإداري لبلدية بكين ليست فقط نقطة الانطلاق المصممة لخط السكك الحديدية بين المدن بين بكين وتانغشان ولكنها أيضا محطة محورية مهمة لخط السكك الحديدية بين المدن بين بكين وتانغشان وبعد الانتهاء، ستصبح البوابة الجديدة للعاصمة بكين.



ودخلت محطة المركز الإداري لبلدية بكين فترة حاسمة ويعمل في الوقت الحاضر ما يقارب 6200 شخص في المشروع، فالهيكل الرئيسي والديكور وبناء السقف لـ «أشرعة بكين» وتركيب المعدات الميكانيكية والكهربائية يسير بطريقة منظمة، وتم الانتهاء من أعمال بناء الجسر الإطاري الجاهز المرتبط بالحديد قبل 6 أشهر من الموعد المحدد.

مسؤولون صينيون متفائلون بمستقبل منظمة شنغهاي للتعاون

شنغهاي ـ آلاء خليفة



شارك مسؤولون وخبراء صينيون في اجتماع المائدة المستديرة مع الوفود الإعلامية لمنظمة شنغهاي للتعاون، حيث انتقدوا بشدة العقوبات الغربية ووصفوها بأنها «ضد البشرية»، حيث كان من بين المتحدثين الرئيسيين زينج وي الوزير المستشار لإدارة شؤون أوروبا وآسيا الوسطى بوزارة الخارجية الصينية والبروفيسور بان غوانغ، باحث أول في أفضل مراكز الفكر في الصين بأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية، وكبير الخبراء في CNISCO، البروفيسور ليو جون، والمدير التنفيذي لمركز الدراسات الروسية بجامعة شرق الصين العادية ونائب رئيس الرابطة الوطنية الصينية للدراسات الدولية CNAIS والبروفيسور يوان شينغيو، جامعة شنغهاي للعلوم السياسية والقانون SHUPL ويانغ نيانفو رئيس منطقة عرض الرياضات الجليدية والثلجية المشتركة بين الصين ومنظمة شنغهاي للتعاون، كما شددوا على الأثر الإنساني السلبي للجزاءات ودعوا إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمواجهتها.



وسلط الأمين العام للجنة حسن الجوار والصداقة والتعاون التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون تشنغ الضوء على الموقف المشترك للصين والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ضد العقوبات، في إشارة إلى القمة الرابعة والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا.



بدوره، أعرب البروفيسور بان عن معارضته الشديدة للعقوبات المفروضة على دول مثل إيران وكوبا وفنزويلا وروسيا، ووصفها بأنها أيديولوجية ومضرة بالإنسانية، مشددا على ضرورة رفع العقوبات لمنع المعاناة.



كما ناقش البروفيسور بان جوانج، باحث أول في أكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية أهمية منظمة شنغهاي للتعاون، داعيا إلى تحقيق التوازن بين الكفاءة والحفاظ على مبادئ المنظمة المتمثلة في الثقة المتبادلة والمساواة والاحترام المعروفة باسم «روح شنغهاي». وكانت قد انطلقت أعمال القمة الـ24 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون برئاسة كازاخستان، في قصر الاستقلال بأستانا، حيث تضم المنظمة الآن أيضا ثلاث دول مراقبة و14 شريك حوار، يمثلون 40% من سكان العالم ويساهمون بأكثر من 23 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.



وأعرب تشنغ عن تفاؤله بشأن مستقبل منظمة شنغهاي للتعاون وقدرتها على مواجهة التحديات الدولية.



وقال «نعتقد أن دولنا الأعضاء والمراقبين وشركاء الحوار سيناقشون الصعوبات التي تواجهها منظمة شنغهاي للتعاون، بما في ذلك القضايا الداخلية والضغوط الخارجية.



كما تطرق الاجتماع إلى دعم منظمة شنغهاي للتعاون لجهود كمبوديا للحصول على صفة مراقب، وذلك بعد المناقشات بين رئيس الوزراء السابق هون سين والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ في نوفمبر 2022 في بنوم بنه عندما استضافت كمبوديا قمة الآسيان.