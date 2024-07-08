

أشاد مدرب هولندا رونالد كومان بالروح القتالية والشغف الذي أظهره فريقه للتغلب 2-1 على تركيا في المواجهة التي جمعت الفريقين بآخر منافسات دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وقال: «إن أداء الفريق يوجه رسالة للرد على المنتقدين الذين شككوا في التزامه وشغفه، كان علينا المعاناة، لكن ليست هناك مواجهات سهلة في بطولة كهذه، بذل اللاعبون قصارى جهدهم. كانت مباراة مفعمة بالمشاعر وأظهروا شجاعة كبيرة»، مضيفا: أحيانا ما نتلقى انتقادات بهذا الخصوص أننا نفتقد الروح مقارنة بدول أخرى، وأظهر اللاعبون الليلة شجاعة كبيرة بعد التأخر بهدف وقدموا أداء جيدا في الشوط الثاني».



وذكر كومان، الذي كان مدافعا في التشكيلة المدججة بالمواهب، والتي منحت هولندا لقبها الوحيد في البطولات الكبرى، إن قوة هذا الفريق تكمن في العمق، أعتقد انه أمر مميز للبلد بأكمله، نحن بلد صغير ووصلنا إلى قبل النهائي إلى جانب إنجلترا وفرنسا وإسبانيا، نحن فخورون جدا بالحصول على فرصة اللعب على مقعد بالنهائي يوم الأربعاء.



وفيما يتعلق بمواجهة إنجلترا، أكد كومان أن لاعبي منتخب «الأسود الثلاثة» يمتازون بالجودة العالية، مضيفا وكذلك الحال بالنسبة لنا، سنلعب في دورتموند، في أحد أجمل الملاعب، أقرب إلى هولندا، ربما قد يصنع هذا الفارق.



من جانبه، قال المدير الفني لمنتخب تركيا فينسينزو مونتيلا بعد المباراة لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: «لقد أظهرنا كل ما لدينا، لقد خضنا بطولة جيدة للغاية، على مدار 90 دقيقة، فزنا بعدد من المباريات مثل هولندا»، مضيفا: كما هنأنا زملائي وغيرهم من محترفي كرة القدم، لدينا العديد من اللاعبين الشباب، لقد خرجوا بروح مذهلة وأنا فخور بهم، هؤلاء اللاعبون يستحقون الحب الذي يتلقونه، بعد هذه البطولة، سينظر إلى تركيا باحترام أكبر في المستقبل.



وأشاد مونتيلا بالدعم الجماهيري، قائلا: «الأجواء دائما تشعرنا بأننا في الديار، لقد ساندونا حتى النهاية، لكن هذا الفخر وهذا الشغف تجاه الفريق كان واضحا منذ اليوم الأول، ليس فقط خلال المباريات».



وأضاف: ما يجعلنا نشعر بفخر حقيقي هو رؤية أنه حتى بعد الهزيمة أظهرت الناس الحب تجاه ما قمنا به خلال البطولة، هذا يمنحني الكثير من السعادة، نريد أن نستمر في تغذية هذا الشغف من خلال أدائنا، ثم يمكنك أن تربح أو تخسر.



وأشار مونتيلا الى أن فريقه بحاجة لمواصلة النضوج، ومواصلة التحسن، لأن المستقبل يقف إلى جانبنا، مضيفا: يجب أن نفتخر بفريقنا، لعبوا بروح رائعة، روح تركية، لذا نشعر بحب الأتراك وأنا فخور بهم، نستحق هذا الحب، بعد هذه البطولة، سينظر إلى تركيا بصورة مختلفة في المستقبل، ربما بمزيد من الاحترام، لقد اكتسب اللاعبون ثقة كبيرة. بالنظر إلى طريقة لعبنا وما قدمناه.