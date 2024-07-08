عبدالكريم العبدالله



تبدأ وزارة الصحة اليوم الاثنين بتطبيق نظام «البصمة» على كل العاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية، سواء من مزاولي المهنة او شاغلي مجموعة الوظائف العامة لإثبات الحضور والانصراف اثناء الدوام الرسمي، كما سيتم تطبيق البصمة على كل المكلفين بالعمل الإضافي، سواء من مزاولي المهنة أو شاغلي مجموعة الوظائف العامة، وذلك حسب قرار وزير الصحة د.أحمد العوضي الصادر في يونيو الماضي. وقامت وزارة الصحة بأخذ بصمة الموظفين الذين لم يتم أخذ بصمتهم سابقا ليقوموا بتطبيق نظام البصمة.



وعن آلية تطبيق نظام البصمة في العمل الاضافي، ستطبق الوزارة العمل بـ «3 بصمات» تبدأ من الساعة 2 ظهرا، أما الثانية ففي الساعة 4 عصرا والثالثة في الساعة 6 مساء، علما أن الموظف يقوم بتطبيق نظام البصمة في العمل الإضافي حسب الساعات التي يرغب العمل فيها، بحيث يمكنه العمل من الساعة الثانية حتى الرابعة او من الثانية حتى السادسة.



ويستثنى من هذا القرار الفئات المقرر إعفاؤها من البصمة، ويشمل من لديه إعاقة شديدة فقط.