عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى الأمراض الصدرية د.عبدالله العنزي عن إنجاز جديد من خلال تركيب بطاريات للقلب بدون أسلاك لـ «الأذين والبطين» للمرة الاولى في الكويت



وذكر في تصريح لـ«الأنباء» أن هذا يعتبر إنجازا طبيا مهما، حيث تم استخدام أحدث التكنولوجيا لتركيب بطاريات القلب دون تدخل جراحي أو الحاجة إلى تركيب أسلاك.



وبين د.العنزي أن العملية أجرتها د.فوزية الكندري استشاري امراض القلب وفسلجة القلب، مبينا أن قسم أمراض القلب في مستشفى الامراض الصدرية يسعى دائما لتقديم أفضل رعاية طبية بأحدث التقنيات لعلاج مرضى القلب في دولة الكويت.